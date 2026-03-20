Проїзд у Тернополі подорожчає на 33%: нові тарифи з 23 березня

У Тернополі змінюють тарифи на проїзд: що потрібно знати з 23 березня

З 23 березня у Тернополі запроваджують нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Вартість залежатиме від способу оплати, повідомляє тернопільська міська рада.

💰 Нові ціни:

  • 15 грн — при оплаті через «Соціальну карту Тернополянина»

  • 17 грн — неперсоніфікований електронний квиток

  • 20 грн — банківська картка, NFC або разовий квиток

Оформити «Соціальну карту Тернополянина» можна через застосунок е-Тернопіль.

🎓 Пільги залишаються:

  • Учні та студенти — безкоштовний проїзд у тролейбусах і комунальних автобусах

  • У приватному транспорті — 50% знижки (7,5 грн при оплаті «Файною картою»)

  • Пенсіонери, люди з інвалідністю та учасники бойових дій — безкоштовний проїзд

🔁 Додатково:

Збережено послугу «Єдиний квиток» — вона дозволяє безкоштовно пересідати між транспортом протягом 30 хвилин.

 

