Витік невідомих речовин на Зборівщині: поліція відкрила кримінальну справу

Ми нещодавно повідомляли, що у селі Футори (Підковбаси) Зборівської громади зафіксували можливе екологічне порушення — йдеться про витік невідомих речовин із території місцевого підприємства.

За інформацією місцевих жителі, на вулиці Довга з курятника витікає рідина, схожа на кров із домішками хімічних речовин. За їх словами, стоки могли потрапляти у річку Грабельку, яка впадає у Стрипу. У районі також відчувався різкий неприємний запах.

Згодом з’явився коментар від місцевих: за словами жительки Оксани Сагадин, представники підприємства пояснили інцидент можливим збоєм у роботі очисних споруд через відключення електроенергії. Наразі, за їхніми словами, тривають роботи з усунення несправностей.

Водночас ситуацією зацікавилися правоохоронці.

За попередніми даними, це може бути пов’язано з діяльністю одного з місцевих підприємств. Наразі триває перевірка — поліцейські спільно з екологічною інспекцією встановлюють масштаби забруднення та причетних осіб.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про забруднення або псування земель Кримінального кодексу України. Санкція передбачає штраф або обмеження права обіймати певні посади чи займатися діяльністю строком до трьох років.