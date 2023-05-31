Як купити та де зберігати криптовалюту: огляд основних способів

Незважаючи на військовий стан в Україні, трейдери та інвестори мають можливість купувати Bitcoin, Ethereum, WhiteBIT Token та інші криптовалюти, використовуючи їх для утримання, торгівлі або обміну. Але є деякі обмеження, які з’явилися через заборону банками здійснювати транзакції із цифровими активами.

З цієї причини більш затребуваними сьогодні стали P2P-платформи, які відкривають можливість купівлі, продажу та обміну крипти на вигідних умовах. Проте не знижується попит на криптовалютні біржі, обмінники та інші способи отримання криптомонет. Трейдери використовують цифрові валюти не тільки як інструмент для інвестування, а й для заробітку на криптотрейдингу або пасивних методах (стейкінг, депозит тощо). Популярністю сьогодні користується як лідер крипторинка Bitcoin, так і альтернативні монети (Ethereum, Ripple та ін.).

Криптовалютні біржі

Це головний метод, як купити криптовалюту в 2023році для подальшої роботи з нею. На таких майданчиках можна здійснювати обмін одних монет на інші або фіатні гроші, якщо сервісом передбачена їх підтримка. Якщо говорити про Біткоін, то він представлений та підтримується практично на всіх великих та популярних платформах. Винятком можуть бути лише деякі децентралізовані сервіси, які працюють із певним списком блокчейнів. Якщо ви вибрали для взаємодії криптобіржі, то спочатку варто ознайомитися з їх принципом роботи:

● Зареєструйтесь та за потреби пройдіть процедуру верифікації.

● Поповніть рахунок у криптовалюті або фіаті.

● Виберіть торгову пару залежно від того, з якими монетами ви плануєте працювати.

● Створіть торговельний ордер, щоб обміняти крипту за ринковою ціною.

● Виведіть отримані кошти на зовнішній гаманець або використовуйте для подальшої торгівлі.

На деяких майданчиках можна зустріти додаткову функцію, яка особливо актуальна та зручна для новачків – миттєвий обмін. Для швидкої конвертації не потрібно використовувати термінал. Наприклад, ви можете скористатися функціоналом WhiteBIT – однією з найбільших криптобірж у Європі, щоб обміняти одну крипту в іншу легко та швидко.

Переваги та недоліки криптовалютних бірж

Серед основних плюсів можна виділити такі:

● Великий вибір цифрових активів. Деякі послуги підтримують сотні різних валют.

● Додаткові можливості у вигляді маржинальної торгівлі, пасивних видів заробітку (криптодепозит, стейкінг, лендінг та ін.).

● Найвигідніші та найактуальніші курси криптоактивів.

● Наявність навчальних матеріалів, демо-токена, хороший рівень служби підтримки.

Характерні мінуси, які варто брати до уваги:

● На багатьох біржах необхідно верифікуватися, надавши особисту інформацію. При цьому обмін крипти може бути доступний без ідентифікації.

● Є ризик атак хакерів та злому, тому заощадження краще відправляти на зовнішній криптогаманець.

Криптообмінники

Всі обмінні послуги функціонують за приблизно однаковим принципом, який зводиться до участі в операції двох рахунків – виконавця та замовника. Клієнту потрібно переказати вказану суму в одній валюті на рахунок виконавця, після чого обмінник відправить сконвертований еквівалент в іншій валюті на рахунок замовника. Перед тим як купити крипту, переконайтеся, що ви вибрали сучасний ресурс, який забезпечує високу швидкість транзакції, безпеку операцій, простий та зрозумілий інтерфейс. Ніхто не буде користуватися обмінником, на якому необхідно виконувати багато дій у суворій послідовності. Тому більшість сервісів дає можливість вводити та виводити монети в декілька кліків.

Щоб знайти надійний та перевірений криптообмінник, рекомендується скористатися моніторингом. На таких сайтах доступний рейтинг працюючих пунктів, який будується на оцінках користувачів. Моніторинги безпосередньо співпрацюють з офіційними представниками обмінників, оскільки останні зацікавлені у позитивній репутації своєї компанії. Завдяки цьому підвищується ймовірність, що ваша угода пройде оперативно та безпечно. Переваги криптообмінників:

● Мінімальний набір вимог до клієнтів.

● Просте освоєння сайту.

● Можливість економії та заробітку на реферальній програмі.

● Накопичувальна знижка, яка часто доступна при регулярному користуванні одним і тим самим ресурсом.

Але варто сказати також про деякі недоліки:

● Витрата часу на пошук відповідного обмінного сервісу.

● Невеликий вибір цифрових валют для обміну.

● Є високий ризик потрапити на шахраїв.

P2P-платформи для криптообміну

Якщо ви шукаєте, як правильно купити криптовалюту без комісій та з можливістю вибору способу виведення коштів, слід розглянути P2P-майданчики. У цьому випадку угоди здійснюються безпосередньо між користувачами. Самі ж платформи є гарантом операції, арбітражу у разі спірних ситуацій. Крім того, це постачальник послуг рахунків умовного депонування, на яких виконується тимчасове зберігання крипти, допоки оплата не пройде від покупця до продавця. При цьому кошти учасників перераховуються лише між їхніми гаманцями. Як усе працює:

● Перейдіть до розділу P2P на біржі та виберіть «Купити».

● Вкажіть криптовалюту для покупки.

● Вкажіть фіат, який використовуватиметься під час операції.

● Перед вами відкриється список відповідних пропозицій. Сортувати оголошення можна, якщо вказати додаткову суму та конкретний спосіб оплати. Варіативність методів оплати – ширша порівняно з тим, що пропонують криптобіржі для депозиту.

● Зв’яжіться з контрагентом, уточніть реквізити та здійсніть оплату заявки.

● Цифрові активи надходять на рахунок після того, як продавець підтвердить, що отримав оплату.

Плюси P2P-платформ: різноманітність платіжних напрямів, більшість відомих банків та платіжних систем, не потрібно довіряти кошти третій стороні. Існують також деякі мінуси: не завжди є відповідні оголошення, а для створення своєї пропозиції може знадобитися пройти верифікацію.

Чи безпечно зберігати криптовалюту на біржі?

Цей момент варто продумати перед тим, як купувати цифрові валюти. Для роботи з монетами вам знадобиться спеціальний гаманець, який складається із двох частин – публічного та приватного ключів. Перший дозволяється передавати іншим користувачам для виконання платежів. Другий є захищеним кодом (літерно-цифрова комбінація), який відкриває доступ до ваших криптовалютних заощаджень. Приватний ключ – конфіденційна інформація, яку потрібно надійно зберігати на фізичному носії чи сервісі, де ви створювали криптогаманець. Існує 2 основних способи зберігання крипти:

1. Кастодіальні гаманці.

2. Некастодіальні.

Перший тип передбачає надання та контроль третьою стороною, якою в основному виступає криптобіржа. Таким чином, платформа отримує доступ до секретних ключів вашого гаманця. Як результат – біржа повністю контролює ваші кошти. Найвищий та найнеприємніший ризик пов’язаний з можливими хакерськими атаками на біржу. Такі ситуації спостерігалися раніше. Наприклад, співробітники криптобіржі Thodex обікрали користувачів у 2021 році на суму 2 млрд. дол. Тому зберігати кошти на біржах – не саме безпечне рішення. Як альтернативу, де зберігати криптовалюту, можна розглянути некастодіальні гаманці.

Такі сховища повністю належать користувачеві та контролюються лише ним. Власником секретного ключа або сід-фрази є тільки ви самі. Відповідно, ніхто інший не зможе дістатися до ваших грошей. Але якщо ви втратите або забудете свій секретний ключ, відновити його буде неможливо. Вся відповідальність лежить винятково на вас. При цьому некастодіальні гаманці вважаються найнадійнішими та безпечнішими. Умовно всіх їх можна розділити на 2 види: гарячі та холодні криптогаманці.

На якому гаманці зберігати криптовалюту?

Головні відмінності у двох групах сховищ:

1. Холодні – автономні, без підключення до інтернету.

2. Гарячі – передбачають підключення до мережі.

Перший вид вважається більш надійним, оскільки хакери не зможуть дістатися ваших заощаджень. Другий – більш зручний, тому що ви маєте цілодобовий доступ до засобів та можете швидко здійснювати транзакції з ними без додаткової підготовки. Кожен із варіантів має свої переваги та недоліки.

Холодні гаманці є фізичним предметом, який ви можете потримати у руках. Вони можуть бути апаратними, зовні нагадувати флешки. Існують спеціальні захищені пристрої. На ринку спостерігається попит на Ledger та Trezor – холодні некастодіальні криптогаманці з підтримкою практично всіх відомих криптовалют та блокчейнів.

Гарячі – обліковий запис на спеціальному сервісі, який відповідає за зберігання приватних ключів своїх клієнтів. Можуть бути реалізовані у вигляді мобільного додатка, щоб зберігати та здійснювати криптотранзакції зі смартфонів. Такі криптогаманці відрізняються підвищеною зручністю, оскільки ви завжди маєте доступ до своїх засобів. Ваша задача – знайти надійний сервіс та використовувати лише його. Затребуваними сьогодні визнані такі варіанти гарячих гаманців: Blockchain Wallet, Bitcoin Core, Jaxx та ін.

Як зберігати криптовалюту: приватні ключі та seed-фраза

Незалежно від вибору гаманця, вам потрібен приватний ключ до нього, що складається з набору літер та цифр, які працюють як пароль. Всю цю комбінацію необхідно записати на фізичний носій та надійно зберегти. Далі потрібне налаштування сід-фрази або мнемонічної фрази, щоб у разі втрати приватного ключа можна було відновити доступ до сховища. Це набір слів, що підбирається за стандартом безпеки BIP39. Як правило, seed-фраза складається з 12, 18 або 24 слів, які комбінуються випадковим чином зі спеціального списку, що складається з 2048 слів.

Ви можете автоматично створити фразу у вашому гаманці або скористатися для цього генератором. Другий варіант дещо знижує показник безпеки. Категорично не рекомендується вигадувати поєднання слів самому. Людський мозок погано налаштований на створення випадкових комбінацій, тому хакери з меншими зусиллями зможуть підібрати фразу. Готову комбінацію треба тримати в таємниці. Навіть якщо вона відома шахраям частково, вони зможуть підібрати решту слів. Де зберігати для Біткоїна сід-фразу:

● Офлайн-сховище. Фразу легше розкрити, якщо вона лежатиме на комп’ютері або в телефоні. Найкраще використовувати для цього офлайн-пристрій, наприклад флешку. Але слід обов’язково створити копію.

● Фізична версія. Як показує практика, запис сід-фрази на звичайному папері – не така й погана ідея. Але потрібно правильно зберігати цей листок із записом, щоб випадково не викинути його або не пошкодити. Як варіант можна використовувати для цього спеціальні металеві таблички.

Якщо в криптовалюті вже накопичилась велика сума, то є сенс у зберіганні фрази у сейфі чи банківській комірці. Щоб безпечно купувати, продавати та зберігати крипту, використовуйте криптобраузери, заходьте в акаунти з 1-2 пристроїв, купуйте та продавайте активи лише на офіційних біржах. Крім того, включайте у своєму акаунті двофакторну автентифікацію або задіюйте апаратний ключ.