Книга рекордів Тернополя поповнилася новим досягненням



Нещодавно Книга рекордів Тернополя поповнилась новим досягненням – формування напису «ЗСУ» за участі студентської молоді Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка у вишиванках. Це, зокрема, перший встановлений рекорд за період війни у нашій громаді.

Міський голова Сергій Надал вручив сертифікат про рекорд міста ректору вишу Богдану Буяку під час засідання Вченої ради університету.

Таку акцію активна молодь провела до Дня вишиванки. На майданчику перед головними корпусом університету вшанували вишиванку – духовний оберіг українців. Понад 300 студентів та працівників ТНПУ долучилися до патріотичного флешмобу, сформувавши напис «ЗСУ» як прояв великої вдячності Збройним Силам України.