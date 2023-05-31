У Чорткові відновлюють пляж

Декілька десятків років тому міський пляж Чорткова був чи не найбільш людним місцем у спекотні літні дні. Керівництво громади вирішило відновити затишну місцину, з одного боку оповиту густим лісом, а з іншого – річкою Серет. Тож комунальники вже протягом кількох тижнів роблять усе, щоб містяни знову мали гарну зону для сімейного відпочинку.

Зокрема за доволі короткий час КП «Парковий культурно-спортивний комплекс», КП «Чортківський водоканал» та КП «Благоустрій» розчистили територію пляжу від зарослів, чагарників, самосівів, вивезли 16 вантажних автомобілів сухого листя та гілля, зібрали 57 великих пакетів зі сміттям – пластиком та склом, викорчували десятки пеньків, щоб ділянка була рівною. Окрім того, 103 молоді липи, що виросли самосівом, викопали та пересадили по території міста.

Звичайно, на цьому робота на цьому не припиниться. Міський пляж неодмінно отримає нове дихання! Про наступні кроки щодо його відновлення читайте згодом.

Зауважимо, що протягом 31 травня – 1 червня на території чортківського пляжу проходитиме міський етап дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).