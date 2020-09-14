Як покращити потенцію?

При нестачі тестостерону необхідно змінити раціон і включити в нього певні продукти.

На першому місці знаходяться продукти, які містять добре засвоюваний білок. Він міститься в курячій грудці, нежирному сирі, білку яєць і нежирній яловичині. В телятині, крім необхідного білка, міститься вітамін В12, який корисний в зміцненні чоловічого здоров’я.

Для чоловічої сили важливо вживати морепродукти: краби, устриці та інші дари океану. У них міститься цинк, який підсилює чуттєвість і бажання. Крім морських делікатесів, цинк є в звичайних гарбузовому насінні. Дуже корисні горіхи, капуста, зелень і шпинат.

На потенцію, так само як і на лібідо, позитивно впливають жирні кислоти омега-3. Крім великої кількості білка, фосфору і цинку, вони містять холестерол. Саме він використовується організмом при утворенні статевих гормонів.

Молоко – чудовий продукт для потенції, проте важливо вживати лише якісне, бажано домашнє молоко.

Чоловікам слід стежити за своїм харчуванням, дотримуватися здорового способу життя, уникати стресів і піддавати організм помірним фізичним навантаження.

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