На Тернопільщині собаки напали на дітей: один хлопчик в лікарні

Подія сталась 11 вересня в м. Чортків. Близько 14.30 годин четверо дітей, які грались на подвір’ї, зазнали нападу двох домашніх собак ротвейлерів. Найбільше постраждав 11-річний хлопчик.

На крики збіглися люди та сам господар, котрий забрав тварин. Як з’ясувалося згодом, чоловік погано зачинив хвіртку на подвір’ї помешкання, тож ротвейлерам вдалося вибігти на вулицю.

Хлопчика з рваною раною ноги та плеча госпіталізували до лікарні, власник собак зобов’язався оплатити лікування.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом нападу собак на неповнолітнього.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно статті 125 ККУ. Ступінь тілесних ушкоджень потерпілого визначить судово-медична експертиза.