Як розвивається азартний спорт в Америці

Розвиток азартних ігор в Америці почався ще в 18 столітті. Перші азартні ігри проходили у тавернах і були тільки картковими. Центром таких розваг тоді були Новий Орлеан і Чикаго. Зараз на території США багато штатів, в яких ыснують казино на будь-який смак. Є навіть «індіанські», які розташовуються в індіанських резерваціях.

Азартні ігри в Америці в наші дні

Крім карткових азартних ігор, на всій території Америки дуже популярні:

Кінний тоталізатор;

лотереї;

казино;

онлайн казино в інтернеті.

З кожним днем все більше і більше людей щодня роблять ставки. Деякі американські компанії навіть мають традицію – проводити заходи і зустрічі, роблячи ставки на кінному тоталізаторі. Є можливість виграти, та ще й гарне видовище, яке щотижня відвідують тисячі людей. Багато американців проти азартних ігор, але протистояти такому бізнесу дуже складно. Якщо грати чесно і для свого задоволення, то ризики для здоров’я мінімальні.

Говорячи про казино, їх багато у кожному штаті. Найбільшими в цьому бізнесі вважаються Лас-Вегас (штат Невада) і Атлантік-Сіті (Нью-Джерсі).

Діяльність усіх казино, в незалежності від розташування, завжди регулюється федеральними законами та правилами, які встановило саме казино. Найпоширенішими правилами є заборона на гру особам які не досягли 21 року та неможливість фільмування. Деякі великі казино користуються контролем дрес-коду.

Але для онлайн казино правил майже немає. Ви не зобов’язані дотримуватися дрес-коду, можете тримати під рукою мобільний телефон і навіть розмовляти по ньому. Реєстрація забере кілька хвилин, і ви отримаєте масу задоволення.

В Україні теж в деяких пір онлайн казино стали набирати популярність. Наприклад, казино Слот Кінг. Перше казино в Україні, яке отримало ліцензію. Це означає, що гра в ньому не буде вважатися порушенням закону. Тут можна без зусиль знайти безліч гральних автоматів: CrazyMonkey, BookofRa, BananasGoBahamas, а також ігрові автомати 777.

Ніколи не забувайте, що не варто захоплюватися азартними іграми й ставити їх вище, ніж просто розвага. Граючи, можна весело провести час, насолодитися цікавим дизайном. Виграш, звичайно ж, стане приємним бонусом. У карткових азартних іграх навіть можна розвинути пам’ять.