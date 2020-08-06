Передчасно померла завідуюча другим педіатричним відділенням дитячої лікарні Анна Кабакова
Про трагедію повідомляють у «Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні».
- Зглибоким сумом і невимовною скорботою повідомляємо про передчасну смерть нашої колеги, завідуючої другим педіатричним відділенням Кабакової Анни Борисівни.
Анна Борисівна була прекрасною людиною, чудовим наставником, завжди готова була прийти на допомогу своїм пацієнтам.
Світла пам’ять про Анну Борисівну завжди житиме в серцях усіх, хто її знав.
Колектив нашої лікарні висловлює щирі співчуття рідним та близьким. У цей скорботний час ми поділяємо Ваше горе та підтримуємо Вас.
Вічна пам’ять Вам, Анно Борисівно.