6 серпня в області виявили 27 випадків зараження вірусом COVID-19
Станом на 06 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 3175 випадках діагноз лабораторно підтверджений (2906 випадків – дорослі, 269 випадків – діти), з них 40 летальних. Видужало 1944 особи.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2418, з яких 969 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 40 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1449 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 66 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 856 (258 одужало, 2 летальних, 596 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 107 (63 одужало, 2 летальних, 42 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 23 (19 одужало, 4 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 133 (100 одужало, 2 летальних, 31 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 98 (59 одужало, 39 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 74 (62 одужало, 5 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 7 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 171 (108 одужало, 2 летальний, 61 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 33 (25 одужало, 8 продовжують хворіти);
– Козівський район – 80 (69 одужало, 1 летальний, 10 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 450 (421 одужало, 8 летальних, 21 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 129 (118 одужало, 11 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 260 (212 одужало, 5 летальних, 43 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 40 (17 одужало, 23 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 11 (5 одужало, 2 летальних, 4 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 51 (37 одужало, 14 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 217 (109 одужало, 1 летальний, 107 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 214 (80 одужало, 134 продовжують хворіти);
– Шумський район – 228 (182 одужало, 10 летальних, 36 продовжують хворіти);
За попередню добу:
✅видужало 72 особи;
✅проведено 575 досліджень методом ПЛР;
✅підтверджено 27 випадків зараження вірусом COVID-19.
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (9 осіб)
⭕️Гусятинський район (3 особи):
• смт. Гусятин – 1
• с. Яблунів – 1
• с. Оришківці – 1
⭕️Заліщицький район (1 особа):
• с. Солоне – 1
⭕️Збаразький район (2 особи):
• с. Нижчі Луб’янки – 1
• с. Старий Вишнівець – 1
⭕️Зборівський район (1 особа):
• с. Озерна – 1
⭕️Теребовлянський район (1 особа):
• смт. Дружба – 1
⭕️Тернопільський район (3 особи):
• с. Великі Бірки– 1
• с. Підгородне – 2
⭕️Чортківський район (7 осіб):
• м. Чортків – 3
• с. Угринь – 1
• с. Косів – 1
• с. Залісся – 1
• Давидківці – 1
Джерело: ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”