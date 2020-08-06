6 серпня в області виявили 27 випадків зараження вірусом COVID-19

Станом на 06 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 3175 випадках діагноз лабораторно підтверджений (2906 випадків – дорослі, 269 випадків – діти), з них 40 летальних. Видужало 1944 особи.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2418, з яких 969 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 40 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1449 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 66 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 856 (258 одужало, 2 летальних, 596 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 107 (63 одужало, 2 летальних, 42 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 23 (19 одужало, 4 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 133 (100 одужало, 2 летальних, 31 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 98 (59 одужало, 39 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 74 (62 одужало, 5 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 7 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 171 (108 одужало, 2 летальний, 61 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 33 (25 одужало, 8 продовжують хворіти);

– Козівський район – 80 (69 одужало, 1 летальний, 10 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 450 (421 одужало, 8 летальних, 21 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 129 (118 одужало, 11 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 260 (212 одужало, 5 летальних, 43 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 40 (17 одужало, 23 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 11 (5 одужало, 2 летальних, 4 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 51 (37 одужало, 14 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 217 (109 одужало, 1 летальний, 107 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 214 (80 одужало, 134 продовжують хворіти);

– Шумський район – 228 (182 одужало, 10 летальних, 36 продовжують хворіти); За попередню добу:

✅видужало 72 особи;

✅проведено 575 досліджень методом ПЛР;

✅підтверджено 27 випадків зараження вірусом COVID-19. 🌏Географія поширення нових випадків: ⭕️м. Тернопіль (9 осіб) ⭕️Гусятинський район (3 особи):

• смт. Гусятин – 1

• с. Яблунів – 1

• с. Оришківці – 1 ⭕️Заліщицький район (1 особа):

• с. Солоне – 1 ⭕️Збаразький район (2 особи):

• с. Нижчі Луб’янки – 1

• с. Старий Вишнівець – 1 ⭕️Зборівський район (1 особа):

• с. Озерна – 1 ⭕️Теребовлянський район (1 особа):

• смт. Дружба – 1 ⭕️Тернопільський район (3 особи):

• с. Великі Бірки– 1

• с. Підгородне – 2 ⭕️Чортківський район (7 осіб):

• м. Чортків – 3

• с. Угринь – 1

• с. Косів – 1

• с. Залісся – 1

• Давидківці – 1 Джерело: ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”