Як скласти правильне харчування

Неправильне харчування — основна причина появи зайвих кілограмів і погіршення здоров’я. Вживання в їжу неякісних продуктів і напівфабрикатів, відсутність збалансованого режиму харчування провокує безліч захворювань. Знижується розумова і фізична активність, підвищується стомлюваність, організм швидко старіє, скорочується тривалість життя. Уникнути всіх цих складнощів, зберегти красу і здоров’я просто. Досить правильно організувати режим харчування.

Принципи правильного харчування

Правильне харчування це не дієта, в якій ви відмовляєтеся від улюблених смачних продуктів і страв, що не несуть користі. Це обмеження вживання такої їжі, забезпечення організму повноцінним раціоном, куди входять всі необхідні продукти: м’ясо, злаки, овочі, фрукти.

Здорове харчування починається зі складання меню. Індивідуальне меню допоможе привчитися харчуватися в певний час. Регулярне харчування — запорука харчової дисципліни. Снідати слід через годину після пробудження. Відразу після сну рекомендується випити 250 мл чистої води кімнатної температури. Між прийомами їжі повинно проходити 2-3 години, вечеряти слід не пізніше, ніж за 2 години до сну.

Добова норма для чоловіків становить 2000-2500 ккал, для жінок 1800-2400 ккал. Баланс білків, жирів, вуглеводів в нормі повинен бути таким:

білки 30-40%;

вуглеводи 40-50%;

жири 20-25%.

Складання повноцінного меню головне завдання в правильному харчуванні. Якщо дотримуватися основних принципів здорового харчування регулярно, то не доведеться піклуватися про зайві кілограми, зниження працездатності, проблеми зі здоров’ям.

Приблизне меню на день

Здорове харчування це не тільки корисно, але й смачно. У цьому легко переконатися, якщо відвідати сайт food.obozrevatel.com, де представлені кулінарні рецепти онлайн. А поки пропонуємо приблизне меню на один день:

Сніданок — омлет з грибами з двох яєць, декількох скибочок цільнозернового хліба, чай з молоком. Енергетична цінність 384 ккал, білки 25 г, жири 19 г, вуглеводи 26 г;

Другий сніданок — банан, 1/4 плитки чорного шоколаду. Енергетична цінність 220 ккал, білки 4 г, жири 12 г, вуглеводи 28 г;

Обід — салат зі свіжих овочів, суп-пюре з брокколі з курячою грудкою і вершками. Енергетична цінність 327 ккал, білки 30 г, жири 14 г, вуглеводи 21 г;

Полудень — апельсин і яблуко. Енергетична цінність 174 ккал, вуглеводи 40 г, вітамін С;

Вечеря — тріска, запечена з овочами. Енергетична цінність 288 ккал, білки 32 г, жири 5 г, вуглеводи 3 г;

Перед сном — склянку кефіру. Енергетична цінність 76 ккал, білки 2 г, жири 2 г, вуглеводи 8 г.

При такому меню денне споживання калорій складе 1470 ккал, білків — 98 г, жирів — 53 г, вуглеводів — 153 г. У продуктах, що входять до складу страв, маємо всі потрібні вітаміни і мікроелементи. Орієнтуючись по цьому меню на один день і з огляду на баланс калорій, білків, жирів і вуглеводів, не важко буде продумати меню на весь тиждень. На сайті Оглядач можна знайти багато покрокових рецептів на кожен день, завдяки яким легко скласти індивідуальне меню правильного харчування.