Влада Тернополя відмовила ФК “Нива” у наданні стадіону на календарний матч

Визначено дату, час та місце проведення поєдинку 5 туру чемпіонату України у першій лізі групи «А» між футбольним клубом «Нива» Тернопіль та закарпатським «Минаєм».

Матч відбудеться у пʼятницю, 6 вересня, але не у Тернополі, згіднл календаря, а на стадіоні «Минай Арена» у Минаї. Початок зустрічі о 16:00.

– У звʼязку із зайнятістю Тернопільського міського стадіону «Ім. Романа Шухевича», футбольний клуб «Нива» Тернопіль надіслав офіційного листа майбутньому супернику із проханням провести матч 5-го туру «Нива» – «Минай» на стадіоні «Минай Арена», а натомість поєдинок 14 туру Першої ліги, який має відбутися 26 жовтня, пройде на домашньому стадіоні «Ниви» у Тернополі. Футбольний клуб «Минай» надав згоду на проведення матчу на власному полі, йдеться у повідомленні пресслужби футбольного клубу «Нива» (Тернопіль).



