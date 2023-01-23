Як українцю безкоштовно отримати освіту в Словаччині

Мрія про європейську освіту цілком може стати реальністю, якщо ретельно і вчасно зайнятися цим питанням. Сьогодні навчання в іншій країні набагато ближче, ніж ще кілька років тому і, як варіант, варто розглянути вступ до однієї з країн Європейського Союзу – Словаччини. Про плюси та особливості докладно розповімо нижче.

​ Безкоштовна освіта

Безперечно, що освіта в Словаччині – це чудовий шанс змінити своє майбутнє. Країна надає можливість безкоштовно навчатись як словакам, так і іноземцям. Це чудова можливість, адже студенту не доведеться платити за кожен семестр, як це відбувається в багатьох країнах. Витрати під час навчання будуть полягати лише в оплаті житла, харчування та особистих витрат.

​Чи є якісь особливі умови? Практично ні. Ви маєте обрати для навчання саме державний університет, а мову навчальної програми – словацьку. Вивчити її не проблема, оскільки вона має багато спільного з українською. Якщо виконати ці дві умови, то будь-який студент здобуде вищу європейську освіту абсолютно безкоштовно.

Тож, якщо піти на курси, то вже за кілька місяців можна оволодіти мовою рівно настільки, скільки знадобиться для початку навчання. А далі треба буде розвивати мовні навички. Крім того, кожен університет організовує додатковий предмет словацької мови протягом семестру/двох для іноземців. Ну, а вибір державних університетів – великий! Залишається лише зупинитися на якомусь з них!

Скільки ступенів освіти студент отримує безкоштовно?

Студенти, у тому числі з інших країн, можуть здобути у Словаччині повну вищу освіту за п’ять років. Спочатку три роки бакалаврату, а потім – два роки магістратури і ви отримуєте ступінь магістра або інженера. Єдиний момент – ви не платите за навчання саме в тому випадку, якщо навчаєтесь без перерв. Що це означає? Ви вступили на одну спеціальність і провчилися на ній до закінчення навчання і не перевступали. Змінити спеціальність можливо, але якщо міняти її кардинально, то ви знову будете вчитися на першому курсі і, відповідно, один рік (шостий) вже стане для вас платним. Або ви не змогли здати відразу кілька предметів, що призвело до того, що вас залишили, по суті, на другий рік. В тому числі і тому так важливо зробити правильний вибір своєї майбутньої професії.

Чому Словаччина надає безкоштовну освіту?

Як би це не звучало дивно, але для країни це вигідно. Погодьтеся, що на навчання найчастіше їдуть цілеспрямовані молоді люди, які хочуть досягти чогось у житті. Словаччина готує відмінних фахівців, частина яких після закінчення навчання залишається в країні та працює на її розвиток. Крім того, студенти за час навчання добре адаптуються в країні, оволодівають словацькою та стають повоцінною частиною європейського суспільства.

Відомі словацькі університети

У країні нараховується понад 30 вищих навчальних закладів. Це багато, з урахуванням того, що населення тут лише 5,5 мільйонів людей. Абсолютно всі університети Словаччини мають усі необхідні документи для роботи. Щороку вони проходять різноманітні акредитації, щоб підтвердити свій статус, а викладачі постійно їздять на стажування в інші країни, щоб запозичити досвід своїх колег.

Найвідомішими університетами у Словаччині серед іноземних студентів є Кошицький державний технічний університет, Прешівський університет у Прешові, Університет Павла Йозефа Шафарика у Кошиці, Католицький університет у Ружомберок. Усі вони відповідають європейським стандартам, а на багато спеціальностей для вступу не потрібно складати вступні іспити. Більше того, в цих університетах є усі найактуальніші напрямки: це і менеджмент, і IT-сфера, і туризм, і викладач та перекладацька діяльність.

​ Плюси європейської освіти

Безперечно, що безкоштовна освіта у Словаччині для українців має багато переваг. Головна – випускнику будь-якого європейського університету буде простіше знайти роботу. Не важливо, чи ви вирішите поїхати після його закінчення в Україну або залишитися в Словаччині. Якщо ви обираєте перший варіант, то роботодавець оцінить знання і навички, отримані за кордоном. Якщо залишитеся в Словаччині або оберете іншу країну, то європейський роботодавець без питань візьме вас на роботу, адже диплом визнається усіма країнами ЄС, а також у США та Канаді.

​ Можливості під час навчання

У студентів, які навчаються в Словаччині, є безліч варіантів, як з користю провести студентські роки. По-перше, ви можете на пару місяців або на цілий семестр поїхати вчитися в іншу країну (програма “Erasmus”), щоб отримати ще більше знань та вражень. Також для всіх учнів доступна програма Work and Travel, завдяки якій багато хто їде працювати та подорожувати до Сполучених Штатів Америки.

Завдяки тому, що студенти отримують дозвіл на проживання на час навчання, вони легально можуть працювати до 20 годин на тиждень. Це дає можливість вже після першого семестру набагато менше фінансово залежати від батьків і набути самостійності.​