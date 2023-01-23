На Тернопільщині злочинна група незаконно знищила ліс на 2 млн. грн.
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо 6 учасників злочинної групи, яка незаконно знищила ліс на 2 млн грн у Тернопільській області на території ДП «Чортківське лісове господарство».
Обвинувальний акт направлено до суду.
Незаконні рубки організовували працівники Чортківського лісництва, а підприємці займалися збутом зрубаної деревини. Також члени групи крали деревину, яку заготовляло саме лісництво. Сума завданих збитків склала 2 млн грн.
Учасники групи обвинувачуються у незаконній порубці та збуті лісу, розтраті, перевищенні повноважень та підробленні документів (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 358 КК України).
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Для відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на майно підозрюваних – це 9 легкових автомобілів та дві земельні ділянки.
Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.