У Почаївській лаврі планують аудит, щоб вирішити, що робити з новобудом УПЦ (МП) 2013 року

Тернопільська обласна рада закликає Міністерство культури та інформаційної політики розірвати договір оренди на комплекс споруд Почаївської Свято-Успенської лаври, а також провести інвентаризацію майна лаври і передати комплекс Православній Церкві України.

За інформацією Радіо Свобода, після Києво-Печерської лаври аудит проведуть у Почаївській лаврі УПЦ (в єдності з МП).

Йдеться про Спасо-Преображенський храм, який у 2011 році УПЦ (МП) почала будувати поруч із архітектурним комплексом на Почаївській горі. За масштабами будували так, щоб ця церква переважала за розмірами давній Успенський храм. Сьогодні нова церква ‒ діюча, на ній встановлені 33 дзвони.

Архітектурний комплекс Почаївської лаври до 2052 року переданий у безоплатне користування УПЦ (МП), згідно з рішенням у 2003 році уряду, очолюваного Віктором Януковичем. Тоді ж урядовою постановою було виключено зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруд Почаївської Свято-Успенської лаври. Але у 2018 році Міністерство юстиції скасувало розпорядження №438 від 17 липня 2003 року.

Тернопільська обласна рада запросила митрополита Епіфанія провести таке ж історичне богослужіння у Почаївській лаврі, як і в Києво-Печерській. На черговій сесії облради ініціюватимуть звернення про негайну передачу комплексу споруд Почаївської Свято-Успенської лаври в користування ПЦУ.