Як вберегти смартфон від розрядження: практичні поради

За нестабільної подачі електроенергії, всі ми змушені турбуватися про те, об необхідні пристрої залишалися зарядженими якомога довше. В першу чергу це стосується смартфонів.

Якщо ви маєте новенький телефон з великою батареєю – вам можна лише позаздрити. Ви можете дивитися фільми, серфити в інтернеті, грати в демо ігри казино Ельслотс майже цілодобово. Проте, якщо ваш пристрій має батарею, меншу за 3000 mAh чи йому вже кілька років – дочекатися зарядки складно. Нижче зібрані поради, які допоможуть розтягнути заряд батареї якомога довше.

Поради, які дозволять смартфону працювати довше без перезарядки

Виконуючи ці поради – ви зможете продовжити роботу телефону одразу на кілька годин до наступної перезарядки.

Вимкніть функцію Always On Display. За рахунок постійно активного екрану, телефон розряджається у 3-5 разів швидше. Зменшіть яскравість екрану. Чим меншою вона є – тим довше протримається батарея. Відключіть всі додаткові функції, які не потрібні вам цілодобово. Автоматичне переведення екрану у книжкову орієнтацію і, звичайно, GPS. Якщо це потрібно – включайте їх саме тоді, коли потребуєте. Вимикайте інтернет-підключення, коли ним не користуєтеся. Навіть неактивний смартфон з включеним інтернетом здатен розрядитися на 20-30% за кілька годин. Це стосується як мобільного інтернету, так і Wi-Fi. Розберіться з налаштуваннями енергозберігаючого режиму у смартфоні. Чим довше вам треба протриматися без підзарядки – тим жорсткіший режим рекомендовано обирати. У найекономнішому телефон взагалі не виконує майже жодних дій, коли екран не включено – не завантажує повідомлення, не оновлює годинник, не показує push-повідомлення від застосунків. Завжди вимикайте додатки, якими не користуєтеся. Та прибирайте максимум повідомлень з верхньої панелі смартфону. Якщо цих повідомлень забагато – вони здатні суттєво розряджати пристрій. Перегляд відео, прослуховування музики, інші дії з мультимедіа – все це пришвидшує розряджання батареї. Тож відмовтеся від них, якщо маєте на меті зберегти заряд.

Як продовжити роботу батареї смартфона

Швидкість розрядження смартфона залежить не лише від того, як ви його використовуєте. Але й від “старіння” батареї.

Справа в тому, що будь-який акумулятор має свій строк життя. Для батарей смартфонів він складає близько 500-600 перезарядок. Після цього ємність батареї починає зменшуватися. Якщо до цього вона складала, наприклад, 3000 mAh – то з часом знизиться до 2800, потім 2400 і так далі.

Звичайно, ми не можемо взагалі не розряджати смартфон, щоб скоротити кількість перезарядок. Адже ми купуємо речі для того, щоб ними користуватися. Проте, існує секрет, який продовжує життя батареї.

Багато користувачів ставлять свій телефон на зарядку на ніч. В результаті, телефон заряджається – після чого система автоматично відключає його від живлення. Через якийсь час ступінь заряджання зменшується, система автоматично відновлює доступ до електромережі… і так кілька разів за ніч. Так можна запустити одразу кілька циклів зарядки за ніч, не маючи реальної потреби цього робити.

Тому варто задуматися двічі, перш ніж ставити смартфон на зарядку на ніч.

Проблема відсутня, якщо у вашому телефоні присутня технологія розумної зарядки. В такому разі система смартфону вивчає час, коли ви зазвичай ставите та знімаєте смартфон з зарядки. Після чого зменшує швидкість зарядки таким чином, щоб вона закінчилася якраз перед тим, як ви прокинетесь.

Дізнатися, чи є така функція у вашому смартфоні – можна у розділі “Налаштування”, категорія “Батарея”.