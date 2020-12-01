Надточний відеобронхоскоп для діагностики та ендоскопічних маніпуляцій отримала Тернопільська університетська лікарня

Відеобронхоскоп Pentax призначений для огляду захворювань глотки, гортані, трахеї та бронхів.

За словами лікаря-ендоскопіста Тернопільської університетської лікарні, кандидата медичних наук Юрія Бутницького, особливість цього апарата в тому, що він фіксує та виводить якісне зображення на екран, має широкий інструментальний канал, що дозволяє виконувати операційні маніпуляції.

«Цей апарат призначений для хворих, які знаходяться на лікуванні у пульмологічному та торакальному відділеннях. Показаннями до бронхоскопії є підозра на пухлину або запалення в бронхах, кровохаркання. За допомогою бронхоскопії можна витягувати з бронхів сторонні тіла, проводити біопсію і вводити лікарські засоби. Нещодавно був випадок (якраз в день отримання бронхоскопа, – прим. авт.), коли у пацієнта застрягла кісточка граната в правому головному бронсі.

Завдяки новому апарату ми з колегами оперативно та з мінімальним дискомфортом для пацієнта її видалили», – зазначає Юрій Бутницький. І наголошує: нове і сучасне обладнання – це завжди полегшення роботи лікаря та запорука якісної діагностики та лікування пацієнтів!