На Тернопільщині судитимуть чоловіка, який розбещував 11-річну дівчинку
Судитимуть жителя Тернопільського району за вчинення розпусних дій щодо одинадцятилітньої дитини, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Бережанської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо жителя одного з сіл Тернопільського району, обвинуваченого у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи(ч. 2 ст. 156 КК України).
Встановлений факт протиправних дій 51-річного чоловіка стосовно 11-літньої дівчинки, про які правоохоронців повідомили його односельці.
Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.
Довідково: Санкція частини 2 статті 156 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.