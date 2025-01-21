Як відновитися після інфаркту: покроковий план реабілітації

Реабілітація після інфаркту складається з кількох важливих етапів: медичного контролю, зміни способу життя, фізичної активності та психологічної підтримки. Щоб відновлення проходило правильно, обов’язково потрібно консультуватися з кардіологом. Записатися до фахівця можна на сайті https://veselka.clinic/napriamky/vuzki-spetsialisty/kardioloh.

Перший етап: рання реабілітація у стаціонарі

Ранній період починається одразу після стабілізації стану пацієнта в лікарні. Основні цілі цього етапу:

контроль за показниками серцевої діяльності;

поступове відновлення фізичної активності;

попередження ускладнень.

У перші дні після інфаркту пацієнт дотримується суворого постільного режиму. Поступово під контролем лікарів додаються легкі фізичні вправи: спочатку легкі рухи кінцівками, а потім — нетривалі прогулянки в палаті.

Також пацієнту призначають базові препарати: антикоагулянти для профілактики тромбозів, бета-блокатори для зниження навантаження на серце, статини для контролю рівня холестерину.

Другий етап: амбулаторна реабілітація після виписки

Після виписки важливо дотримуватися чіткого плану відновлення. Він передбачає низку пунктів.

Контроль фізичної активності

Навантаження повинні бути дозованими. Перші тижні рекомендовані короткі прогулянки (10–15 хвилин), поступове збільшення тривалості та інтенсивності. Важливо уникати різких навантажень, особливо підйому важких предметів, або занять спортом без консультації з лікарем.

2. Дієта після інфаркту

Раціон має бути спрямований на зниження рівня холестерину та контроль артеріального тиску. Рекомендовано обмеження тваринних жирів, зменшення споживання солі, включення в раціон овочів, фруктів, риби, цільнозернових продуктів, уникнення продуктів з високим вмістом насичених жирів (ковбаси, смажені страви).

3. Прийом медикаментів

Лікарські препарати часто призначаються на тривалий період для профілактики повторних серцевих нападів. Важливо приймати їх відповідно до рекомендацій, навіть якщо самопочуття покращилося.

4. Відмова від шкідливих звичок

Куріння та вживання алкоголю значно підвищують ризик повторного інфаркту. Повна відмова від тютюну є обов’язковою умовою успішної реабілітації.

Третій етап: довгострокова реабілітація

Довгострокове відновлення фокусується на підтримці здорового способу життя та контролі стану серця.

Кардіонавантаження: після узгодження з лікарем можна включити легкі аеробні вправи — плавання, йогу, ходьбу.

Систематичні медичні обстеження: контроль артеріального тиску, рівня холестерину, ЕКГ для моніторингу роботи серця.

Контроль маси тіла: підтримка нормальної ваги допомагає зменшити навантаження на серцево-судинну систему.

Інфаркт часто супроводжується психологічними наслідками — тривожністю, страхом повторного нападу, депресією. На допомогу приходять спілкування з психологом або психотерапевтом, участь у групах підтримки для пацієнтів з серцевими захворюваннями, практики релаксації, як-от дихальні техніки, медитація.