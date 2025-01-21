Хвилина мовчання на честь Ярослава СТАШКІВА

Ярослав був люблячим сином, який ніколи не забував обійняти тата і поцілувати маму. “Не переживайте, все буде добре” – завжди казав рідним, коли вирушав у дорогу.



Після Революції Гідності, де був активним учасником, не вагаючись поїхав добровольцем на фронт. У батальйоні “Айдар” отримав позивний “Бистрий” – влучну характеристику його рішучої вдачі.



Ярослав загинув 2 грудня 2014 року під час ворожого обстрілу позицій батальйону біля міста Щастя на Луганщині. Йому було лише 37.



Пам’ять про мужнього воїна увічнена в меморіальній дошці на стінах рідної школи у Щепанові, де зібралися односельці, друзі та рідні, щоб вшанувати його подвиг.



За особисту мужність нагороджений орденом “За мужність” III ступеня та удостоєний звання “Почесний громадянин Тернопільської області”.



У скорботі залишились батьки та діти, для яких він назавжди залишиться прикладом синівської любові та відданості Батьківщині.

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