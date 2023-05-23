“Не ведемо війни на чужих територіях”: ЗСУ не підуть на Бєлгородщину – Маляр

За словами заступника міністра оборони, у рейді на території країни-агресора беруть участь патріоти Росії, які повстали проти чинного режиму Володимира Путіна.

Регулярні підрозділи Збройних сил України не мають наміру заходити на територію Росії. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі “Сніданок з 1+1”.

“Ми не ведемо війни на чужих територіях. Ми це неодноразово доводили та це говоримо. І, власне, те, як українська армія веде війну, ми показуємо свою цивілізованість. Ми звільняємо свої території у тих межах, які визнані у 1991 році”, – сказала вона.

Маляр зазначила, що ділянка кордону з Бєлгородською областю для українських військових дуже небезпечна, а ситуація, що склалася там, – це передбачувана внутрішня російська криза, яка назрівала ще до повномасштабного вторгнення.

“Це патріоти Росії, наскільки ми розуміємо. Люди, які повстали фактично проти путінського режиму. Тому що те, що робить Путін з Російською Федерацією тим, що він з нами веде війну, викликає невдоволення всіх свідомих росіян. І те, що для них ганебно зараз діставати свій паспорт, що вони соромляться показати у світі, що вони – громадяни Росії, рано чи пізно мало призвести саме до того, що зараз відбувається на Бєлгородщині”, – пояснила заступник міністра оборони.

Вона додала, що у Бєлгородській області діють свідомі патріоти Росії, яким уже “допік” Путін. Вони прагнуть змінити політичний режим у своїй країні.

За словами Маляр, невдоволення назрівало серед громадян Росії ще до повномасштабного вторгнення, оскільки Путін приділяє більше уваги мілітаризації держави, аніж її розвитку.

Чиновниця додала, що більшість росіян згодом відчуватимуть провину та ганьбу за те, що підтримували війну проти нашої країни.

Також вона зазначила, що усі розуміють, що режим у Росії треба міняти, і зараз зібралася критична маса для цього.

Нагадаємо, 23 травня британська військова розвідка заявила, що РФ стикається з дедалі більш серйозною та багаторівневою загрозою безпеці у прикордонних районах. Ці події можуть допомогти зміцнити кремлівський наратив про те, що Росія – жертва нападу.

Цього ж дня губернатор регіону В’ячеслав Гладков повідомив, що Міністерство оборони Росії та силові структури “зачищають” Грайворонський район Бєлгородської області. Також чиновник попросив місцевих жителів наразі не повертатися до своїх будинків.