Як вибрати якісну шапку: основні поради

Одні виглядають красиво, але зовсім не гріють. Другі гріють так, що доводиться знімати шапку через спеку. Треті не пропускають повітря. Четверті колються і викликають алергію. Як правильно вибрати шапку і шарфик?

Читайте склад

У каталозі інтернет-магазину Дресса https://dressa.com.ua/c/zhenskaia-viazanaia-odezhda/shapki представлені модні шапочки, берети і снуди від кращих українських виробників. Весь в’язаний одяг легко фільтрується за матеріалом. Повна інформація про склад пряжі вказана в картці товару під фотографією.

100%-ва шерсть давно не використовується при виробництві шапок. Натуральна нитка складається з нерівномірних коротких і жорстких волокон, вона швидко рветься, сідає при пранні і скочується. Для підвищення зносостійкості склад пряжі зазвичай сумішевий: частина — натуральна шість, частина — штучні волокна. Таке поєднання допомагає виробам акумулювати тепло, зберігати форму і служити довгі роки.

Зберіть колекцію шапок для різної погоди

Для морозів застосуйте в каталозі фільтр “шерсть з ангорою”. У складі пряжі — до 35% натурального пуху ангорського кролика, до 25% вовни, до 20% мохеру з вовни ангорської кози. Решта — поліефірні волокна, які надають виробу пластичності, стійкості до сонячних променів і довговічності.

Оптимальний вибір для українських зим — шерсть з акрилом. Поєднання натуральної вовни та пряжі з природного газу — це еластично, красиво, міцно і приємно на дотик. Для холодів підберіть шапочку на флісі: підкладка не пропустить вітер і утримує тепло.

Для прохолодної осені сміливо вибирайте акрил з поліамідом: красиво, сотні відтінків, не жарко і не холодно, прослужить довго, зберігає форму. Таку шапку або берет у відлигу легко скрутити без шкоди для виробу і заховати в сумочку. Синтетичні шапочки коштують недорого, їх легко підібрати до кожного осіннього наряду окремо.

Вибирайте різну форму

Для теплої осені оптимальний легкий стильний берет: відкриті вуха і частково волосся, шкіра добре дихає. Цікаво виглядає модна чалма, що злегка прикриває вуха.

Для ранкових пробіжок зручні шапочки-біні без одворотів та пов’язки: вони щільно облягають голову, не заважають, добре вбирають піт і рятують від протягів.

Для міських зимових прогулянок зручні шапки з вилогами, які можна регулювати для захисту вух. Снуди гарні для шопінгу: зайшли в приміщення — і ви відразу без шапки.