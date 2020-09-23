На Тернопільщині через кота двоє людей опинились в лікарні

Вчора, 22 вересня, в Кременецьку районну лікарню звернулось двоє людей в яких були покусані руки та ноги. Як з’ясувалось, 11-річна дівчинка та 56-річний чоловік, отримали після укусів домашнього кота. Спершу, 19 вересня, кіт раптово напав на дитину, а наступного дня покусав ще й дідуся. Тут вже стало ясно, що з котом не все гаразд і чоловік вбив тварину, а тіло віддав працівникам Держпродспоживслужби для дослідження. На разі потерпілі знаходяться під наглядом лікарів.

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