Тернопільські матусі знову отримуватимуть бейбі-бокси

Зміни до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» днями прийняли у Верховній раді. Так, депутати повернули тернопільським матусям «пакунок малюка».

«Пакунок малюка» – це одноразова натуральна допомога, яку отримувала кожна породілля в Україні впродовж останніх років. Проте, заміть таких бейбі-боксів продовж останніх місяців новоспеченим матусям видавали 5 тисяч гривень. Днями 316 депутатів Верховної ради проголосували за законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» аби повернути «пакунок малюка» замість грошей.

З 1 жовтня по 31 грудня цього року — закупівля одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» організується і здійснюється через Управління ООН з обслуговування проектів в рамках пілотного проекту. Але це тимчасово. Після закупівлі «пакети» будуть доставляти до пологового будинку та відділи соціального забезпечення населення, повідомляє «РБК Україна»