Чим небезпечний варикоз і як його лікувати
Варикозне розширення вен (варикоз) – це прогресуюча патологія судинної стінки, яка супроводжується порушенням кровотоку і неспроможністю венозних клапанів.
Чим небезпечне варикозне розширення вен, якщо його не лікувати
Підступність даного захворювання полягає в тому, що воно досить довго не проявляє себе. Поява відчуття важкості і втоми в ногах, невеликих розширених вен на гомілці (судинних «зірочок» і «сіточок») – це перші ознаки варикозу.
Згодом, захворювання прогресує і відбувається утворення варикозних вузлів і пристіночних тромбів, і варикоз стає небезпечним для життя (інфаркт, інсульт, тромбоз мезентаріальних судин).
При перших проявах симптоматики захворювання варто звернутись до лікаря–флеболога.
В медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» для оцінки роботи венозних клапанів і стану судин використовується найсучасніше діагностичне обладнання експерт класу.
А передові технології лікування варикозу допоможуть позбутися хвороби швидко, безпечно та максимально ефективно! Таким критеріям відповідає процедура ендовенозної лазерної коагуляції (ЕВЛК), що успішно використовується в МЦ “Оксфорд Медікал Тернопіль”. На даний момент це – найсучасніший спосіб лікування варикозної хвороби без розрізів та операцій.
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Переваги ЕВЛК:
– не потребує госпіталізації;
– виконується під місцевою анестезією;
– не залишає швів та шрамів (через 1 прокол 2 мм);
– знижує ризики ускладнень та інфікування;
– не залишає гематом та набряків;
– мінімізує реабілітаційний період;
– не викликає вираженого больового синдрому;
– не потребує спеціальної підготовки;
– показує перший результат одразу ж після процедури.
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Операції виконуються за допомогою високотехнологічного обладнання, а наші хірурги досконало володіють методикою лікування варикозних вен.
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