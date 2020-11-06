Чим небезпечний варикоз і як його лікувати

Варикозне розширення вен (варикоз) – це прогресуюча патологія судинної стінки, яка супроводжується порушенням кровотоку і неспроможністю венозних клапанів.

Чим небезпечне варикозне розширення вен, якщо його не лікувати

Підступність даного захворювання полягає в тому, що воно досить довго не проявляє себе. Поява відчуття важкості і втоми в ногах, невеликих розширених вен на гомілці (судинних «зірочок» і «сіточок») – це перші ознаки варикозу.



Згодом, захворювання прогресує і відбувається утворення варикозних вузлів і пристіночних тромбів, і варикоз стає небезпечним для життя (інфаркт, інсульт, тромбоз мезентаріальних судин).

При перших проявах симптоматики захворювання варто звернутись до лікаря–флеболога.

В медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» для оцінки роботи венозних клапанів і стану судин використовується найсучасніше діагностичне обладнання експерт класу.

А передові технології лікування варикозу допоможуть позбутися хвороби швидко, безпечно та максимально ефективно! Таким критеріям відповідає процедура ендовенозної лазерної коагуляції (ЕВЛК), що успішно використовується в МЦ “Оксфорд Медікал Тернопіль”. На даний момент це – найсучасніший спосіб лікування варикозної хвороби без розрізів та операцій.

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Переваги ЕВЛК:

– не потребує госпіталізації;

– виконується під місцевою анестезією;

– не залишає швів та шрамів (через 1 прокол 2 мм);

– знижує ризики ускладнень та інфікування;

– не залишає гематом та набряків;

– мінімізує реабілітаційний період;

– не викликає вираженого больового синдрому;

– не потребує спеціальної підготовки;

– показує перший результат одразу ж після процедури.

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Операції виконуються за допомогою високотехнологічного обладнання, а наші хірурги досконало володіють методикою лікування варикозних вен.

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