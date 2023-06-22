Як зараз проходять сесії тернопільської міської ради. Про погані та добрі моменти

Депутатське. Можливо кому з тернополян буде цікаво трохи суб’єктивних думок.

Якщо би хто не в курсі, то, як і до повномасштабного вторгнення, раз на місяць-півтора відбуваються пленарні засідання сесій Тернопільської міської ради, на яких приймається багато-багато рішень.

👎 ПРО ПОГАНЕ:

🟥 Ковід-карантин завершився, але пленарки сесій продовжують відбуватись виключно онлайн. Тепер лиш не озвучується на початку засідання “у зв’язку з епідемією ковід-19….”

Деякі депутати ще жодного разу не бачились вживу на сесіях. А більшість ще взагалі не засідали у спеціально обладнаній сесійній залі міськради (з часу виборів 2020-го року засідання в сесійній залі з оновленим ремонтом ще не відбувались).

🟥 За пропозицією міського голови змінений регламент дозволяє блокувати так звані “однотипні питання” – відбувається одне голосування за групу “схожих” питань. У результаті подекуди отримуємо блоки, в якому усі питання, за які можна голосувати ЗА і одне-два зашкварних. Доводиться “утримуватись” за блок і в результаті в роздруківці поіменного голосування твій голос “утримався” і за хороше питання і за зашкварне. Одні люди, не знаючи в чому справа, ображаються чому ми не підтримали, а окремі активісти свідомо чи несвідомо виставляють претензії чому не голосуєш “проти” за чітко нехороше питання.

Блокування питань – зло! Як компроміс, ми пропонували передбачити в регламенті норму, коли навіть один депутат просить виключити питання з блоку – воно виключається. Зараз ж щоб виключити питання з блоку має проголосувати більшість. А це нереально.

🟥 “Кидки” чистих питань. Залишається паскудна практика без будь-яких пояснень НЕ голосувати за питання, до яких об’єктивно немає застережень (переважно бізнесових: оформлення землі під об’єктом нерухомості, продовження оренди та ін.). На кожній сесії є ряд чистих питань, по яких голосує ЗА лише “Сила Людей”. Після кількох “кидків” заявники змушені шукати шляхи “прихильності” депутатів та/або міського голови.

🟥 Практично жодної дискусії на сесіях. А це, нагадаю, насправді головний публічний майданчик громади. Кілька питань чи зауважень від нашої команди протягом сесії – це єдина “несценарна” дискусія. І незалежно від неї, представники усіх без винятку інших партій голосують одностайно – як одна велика монолітна фракція (з дуже і дуже поодинокими винятками).

👍ПРО ХОРОШЕ 😮

🟩 Явка депутатів навіть під час широкої війни 90-100% (Тут, напевне, причина і своя невеличка перевага режиму онлайн. Але мінуси нівелюють цю перевагу.)

🟩 На останніх сесіях (як мінімум трьох) все менше шкідливих для громади питань. Вони є, але в порівнянні їх суттєво (в рази) менше. Яскраво зашкварних, по яких можлива гостра критика, взагалі мізер. Жодних гаражних схем! Якщо тенденція продовжиться, то буду щиро радий.

🟩 “Сервітутні” земельні рішення тепер виключно щодо закадастрованих земельних ділянок. На цьому наша команда Сила Людей Тернополя наголошувала багато років і навіть боролась щодо цього в судах. І ось, раптом, без будь-яких пояснень на сесію йдуть лише закадастровані ділянки. Вважаємо це в значній мірі нашої заслугою.

🟩 Інколи враховуються пропозиції депутатів “Сили Людей”. Правда інші депутати голосуть лише, якщо з пропозиціями погоджується особисто міський голова.

☝️Але. Зараз головні зусилля на Перемогу. Без неї все решту немає значення. Просто прошу пам’ятайте, що і після Перемоги “тося не зробит” і надіятись, що “прийдуть хлопці з війни” також не варто. Побудова гідної громади – це, як і раніше, буде обов’язок і відповідальність кожного, хто прагне змін.

Депутат міської ради від «Сили людей» Іван Сороколіт