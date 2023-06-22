Поліція шукає водія, який збив дорожній знак у Тернополі

Відділом розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції в Тернопільській області розшукується водій автомобіля, який 21.06.2023 року, близько 20-ї години 50 хвилин в місті Тернополі, на вулиці Фабричній, неподалік будинку № 5 здійснив наїзд на дорожній знак “Пішохідний перехід”, після чого поїхав з місця події.

Зі слів очевидця, наїзд скоїв водій на автомобілі Opel Vectra темно-синього кольору.

Працівники відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП звертаються з проханням до громадян, які мають будь-які відомості про вищевказану дорожньо-транспортну пригоду або місцеперебування розшукуваного транспортного засобу, повідомити вказану інформацію на спецлінію 102 чи за номером телефону (067) 62 04 386.

Дякуємо за допомогу.