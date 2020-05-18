«Молодіжна столиця України» насправді – величезний геріатричний будинок, – Володимир Гевко

Багато тернополян терплять свого мера наче якусь неприємну медичну процедуру. Щось на кшталт гастроскопії чи пломбування каналів, коли приємного мало, але розумієш, що через це треба пройти. І терпиш, і чекаєш завершення процедури. Бо самоврядування, демократія і всіляке таке.

Тернопільский мер вдарився у абсолютний популізм та лицемірство. Він може одночасно писати публічні сльозливі звернення до уряду, щоб виділили тернополянам допомогу під час карантину з державного бюджету і «декорувати» парки потворними виробами за сотні тисяч гривень з бюджету міського. В час, коли парки взагалі закриті – мерія інвестує в парки купу грошей. Роздає дозволи на вирубку живих дерев під будівництво і за гроші платників податків у парках ставить дерева металеві.

За візуальний та естетичний орієнтир тернопільська мерія обрала собі найвдячнішу нішу – вишиватництво. Ковані вироби, бруківочка, вишиванки, концерти, пиво. Найпалкіші прихильниці та споживачки мерських продуктів – бабці вікової категорії 60+.

І тому Тернопіль візуально та ментально поволі перетворюється на місто пенсіонерів. «Молодіжна столиця України» насправді – величезний геріатричний будинок, де основна атракція – посидіти на лавочках на сонечку пообіді. При чому ті бабці, котрі захоплено підтримують «вишиватництво» – потім не розуміють, чому їх діти та онуки втікають жити за кордон і вони залишаються самі. Нездала держава, кажуть вони. І економіка, нарікають. Не розуміючи простої як двері правди, що вони самі вижили своїх дітей з рідного міста, перетворивши його на задушливу виставку експонатів телеканалу УТ-1.

З цих бабць насправді вийшла б чудесна фокус-група. Зібравши їх штук 50, можна пропонувати будь-які мистецькі проекти на розгляд. Якщо їм це подобається – отже ідея гівно і негайно в смітник.

Бо місцева влада повинна працювати не на свою поточну п’ятирічку і точно не на минулу. А на наступні п’ять чи десять років. Не на бабусь, а на тих, кого вони водять за руку парками.

Нормальна, бляха, мерія не повинна вишукувати схвалення в очах бабусь. А має присісти перед дітьми, подивитись їм в очі і спробувати побачити там той Тернопіль, який потрібно будувати.

Володимир Гевко