Водійка, яка під дією наркотиків в’їхала минулоріч напередодні Великодня у Катедру, зараз на волі, бо вийшла із СІЗО під заставу 49 тис. 620 грн.

Суд зобовʼязав прокурора забезпечити явку свідків сторони обвинувачення в судове засідання для допиту. Наступне засідання планують провести 8 грудня.

Якщо суд позбавив водія прав керування, хто і за яких умов може його повернути, пояснили в сервісному центрі.

У розгляді справи водійки, яка напередодні Великодня в’їхала у Катедру, за рік майже нічого не змінилось, повідомляє 20 хвилин.

Попри обіцянки на різних рівнях швидко її розслідувати і покарати жінку, яку обвинуватили у пошкодженні церковного майна, керуючи авто у стані наркотичного сп’яніння, у суді, як майже й рік тому, справа на етапі допиту свідків. Журналісти доступу до судового процесу не мають — свідків допитують у «закритому режимі».

Що кажуть у прокуратурі?

Чому справа майже не рухається, і коли чекати на вирок, «20 хвилин» поцікавились у прокурора області. Та з’ясували у суді, на якому етапі розгляд справи.

— Слідство було проведене оперативно і дуже швидко, — повідомив «20 хвилин» керівник Тернопільської обласної прокуратури Андрій Миколайчук. — І ми сподівались, що так само швидко зможемо отримати вирок. Але протягом року ми не могли провести підготовче засідання. Я сам особисто заслуховував цю ситуацію. Вже відбувся підготовчий розгляд. Зараз справа на стадії допиту свідків, потім досліджуватимуть письмові докази, висновки експертів, документи, після цього допитають представника потерпілого – власне Катедри. І на завершальному етапі допитають обвинувачену.

У справі свідками виступають 11 осіб, вісім з них вже допитали, повідомив головний прокурор Тернопільщини.

— Як допитають всіх свідків, я думаю, — процес буде завершений дуже і дуже швидко, — зазначив Андрій Миколайчук.

Допитують свідків у закритому режимі

Як вдалось дізнатись «20 хвилин», свідками у справі є священнослужителі, і допит відбувається у закритому режимі, аби вони не переказували один одному, про що допитують у залі судового засідання.

«20 хвилин» також звернулись за коментарем до Тернопільського міськрайонного суду, де слухають справу.

— В порядку, передбаченому ст. 23, 327 КПК України, суд зобовʼязав прокурора забезпечити явку свідків сторони обвинувачення в судове засідання для допиту, — повідомила «20 хвилин» спікер-суддя Тернопільського міськрайонного суду Анна Мостецька. — Однак прокурор тривалий час не може забезпечити явку всіх свідків, що є передбаченою Законом причиною для відкладення судового розгляду. Наступне засідання призначене на 8 грудня на 16 год.

За керування авто у стані наркотичного сп’яніння, нагадаємо, водійку вже покарали штрафом, тепер у суді триває розгляд кримінального провадження за пошкодження церковного майна.

Лікування пройшла

23 квітня 2022 року близько 00 год 15 хв, нагадаємо, тернополянка, керуючи транспортним засобом чорного кольору Audi A3, пошкодила металеві двері та в’їхала у середину приміщення Архикатедри по вул. Сагайдачного, 14 у м. Тернопіль, чим спричинила пошкодження релігійної споруди. Водійка на автомобілі Audi протаранила двері собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці та проїхала до плащаниці всередині церкви. Невдовзі жінці оголосили підозру за статтею 178 Кримінального кодексу України – за пошкодження релігійних споруд чи культових будинків.

Водійка, яка під дією наркотиків в’їхала напередодні Великодня у Катедру, зараз на волі, бо вийшла із СІЗО під заставу 49 тис. 620 грн. Жінку звільнили після внесення коштів застави на рахунок судової адміністрації. Ірина змушена пройти примусове лікування від наркотичної залежності, — так вирішив суд, коли жінці обирали міру запобіжного захисту. Як вдалось дізнатись «20 хвилин», лікування водійка пройшла.

Клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 49 тис. 620 грн. подав прокурор справі. На диво, його підтримали і адвокат Ірини, і сама підозрювана. Жінка плакала в суді і просила пробачення.

— Я розумію, що простити мене неможливо, — Ірина, прикривши обличчя руками, схлипувала. — Але я прошу пробачення у суду, у всіх тут присутніх, і в тернополян.

Адвокат наголосив, що підозрювана повністю визнає свою провину, щиро кається і готова відшкодувати збитки. А також долучив до справи чимало документів. Зокрема, свідоцтво про шлюб, про народження дитини, а Ірина з чоловіком виховують 9-річного сина. А також – свідоцтво про смерть батька, життя якого відібрала онкологія. І документи про хворобу матері, яка теж серйозно і давно хворіє.

Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш одразу після інциденту запевнив, що взяв цю справу під особистий контроль, і судитимуть водійку за законами воєнного часу.

Те, що жінка перебувала у стані наркотичного сп’яніння, підтверджено експертами. Їй не могли спочатку вручити підозру, бо перебувала в неадекватному стані, тому її помістили до спеціалізованого медзакладу в Тернополі.

Що робити, як позбавили прав?

За півгодини до інциденту в Катедрі Ірина повідомляла поліцію про сімейний конфлікт. Коли копи прибули за викликом, сіла в авто і поїхала.

28 квітня суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ухвалено постанову, якою визнано Ірину Яворську винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема, за керування транспортним засобом в стані наркотичного сп’яніння, та накладено на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі – 17 тисяч гривень, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк — один рік.

Рік позбавлення прав минув навесні 2023 року. І, як пояснили у суді, якщо суд призначає покарання у вигляді позбавлення водійських прав, цим закон фактично і назавжди анульовує посвідчення.

— Якщо водій має тимчасове посвідчення водія, видане терміном на два роки, і за цей період його позбавили прав керування, — таке посвідчення водія обміну не підлягає, — повідомив «20 хвилин» речник Регіонального сервісного центру МВС Василь Барановський. — Після цього потрібно знову навчатись в автошколі, складати іспити в сервісному центрі і отримувати дворічне тимчасове посвідчення водія.

Якщо водій мав постійне посвідчення, зараз його видають строком на 30 років, то після позбавлення прав керування водію потрібно звернутись до Сервісного центру, де скласти іспити — теоретичний і практичний. Якщо водій іспити склав — йому повернуть постійне посвідчення водія, пояснив Василь Барановський.

Ірина Белякова