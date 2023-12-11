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Новини Тернополя 

У Тернополі відбувся  костюмований забіг «Святих Миколаїв»

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9 грудня на набережній Тернопільського ставу відбувся  костюмований забіг «Святих Миколаїв» під гаслом “Стань Св. Миколаєм для захисників”. 

Участь прийняли 40 учасників, умовою для бігунів був святковий елемент одягу. Дистанція становила 5 км. Маршрут пролягав через пересічену місцевість Тернопільського ставу. За кошти зібранні під час забігу, були з формовані набори для захисників, до яких входило теплі шкарпетки, сухі борщі та пряники , термогрілки, сухі душі, нагрівачі їжі, «Енергетичні Батончики переможців» , вервички, іконки, малюнки та ляльки-мотанки які будуть відправлені їм. 

Пробігши, учасники отримали ексклюзивні фінішні медалі, смаколики та неймовірний святковий настрій!  Учасники які підготували найкращий  новорічний костюм отримали подарунки від наших партнерів.

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