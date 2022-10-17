Все, що не доруйнували війни та окупації, тепер зникає внаслідок звичайної байдужості, невігластва, або ж умисно знищується.

Так мало залишилося старого Тернополя. Мова про будинки, двері, ліпнини, ковані вироби, надгробки, поодинокі маскарони та все те, що нагадує про приналежність Тернополя до родини європейських міст.

Цей руйнівний процес слід негайно зупинити, бо прийдешнім поколінням нічого буде показати. Саме тому я створив спільному «Збережемо давній Тернопіль» (https://www.facebook.com/groups/davniiternopil/) . Тут буду інформувати про приклади збереження старовини та її руйнування.

Уклінно прошу долучитися до поширення новин спільноти усіх небайдужих тернополян.

Бачите, як руйнувань старовинний фасад, демонтують старі двері, монтують жахливі балкони чи руйнують будь які інші ознаки старовини у Тернополі? Надсилайте нам фото та відео.

З повагою, краєзнавець Тарас Циклиняк