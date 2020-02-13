Куди літав Сергій Надал?

По Тернополю майорять білборди, на яких міський голова Сергій Надал разом із своїми однопартійцями-свободівцями звертаються до Уряду України скасувати другу платіжку за газ. Окремо міський очільник запустив відео-звернення, в якому похизувався «жорсткими» заходами економії, які влада запроваджує в місті.

Це звернення уже «розібрали» та розкриткували усі кому не лінь, адже обізнана людина знає, що в тарифом на воду, проїзд в місті розпоряджається міськрада, а вони у нас одні з найвищих в країні.

Справді, в таких обставинах жителям доводиться економити, але чи економить сам міський голова?

Ще в січні ми подали інформаційний запит до міськради Тернополя, в якому просили надати перелік міст та країн, в яких продовж 2018-2019 років побував міський голова Сергій Надал у відрядженні, тобто за бюджетний кошт.

Відповідь отримали майже за місяць. Так, поки ми чуємо про тариф і другу платіжку, міський очільний в листопаді минулого року був у Римі (Італія), регулярно їздив до столиці, а ще у травні того ж 2019 року побував у місті Оттава, що в Канаді. Квитки туди, між іншим, коливаються від тисячі доларів в один бік. Хіба, міський голова, вишукував «знижки» та акції. Та так чи інакше такий політ обійшовся місту дорожче, ніж весь опалювальний сезон для десятка тернополян.

У 2018 році Сергій Надал був щомісяця у столиці, також відвідав Грузію та Болгарію. Та, чомусь, про ці поїздки інформації публічно або немає взагалі, або ж її небагато. Не кажучи вже про білборди по місту…