Сергія Надала містичні числа не лякають

Розпорядження про скликання 19-ї сесії міської ради на сайті Тернопільської міськради з’явилося 13 жовтня.

Схоже, мера Сергія Надала навіть містичне число і пов’язані із ним забобони не злякали. Тож міський голова призначив нове засідання ради на вівторок, 24 жовтня. Депутатів і гостей чекатимуть у залі традиційно о 9:00.

Нагадаємо, остання за порядком робоча сесія міської ради відбулася ще 18 серпня. Згодом депутати збиралися на 18-ту – позачергову, аби присвоїти звання «Почесний громадянин Тернополя» своєму колезі Володимиру Стаюрі. На жаль, визнання він отримав посмертно.

А цього разу депутатам до розгляду запропонують низку важливих питань, які вже давно потребують ухвалення. Зокрема, «Про виконання бюджету Тернополя за 9 місяців 2017 р.», «Про внесення змін до бюджету на 2017рік», «Про виконання міської Програми запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності на 2014-2017 рр. у 2017 році» тощо.

Йтиметься на сесії і про намір передати в оренду і під приватизацію майно комунальної власності. Втім переліку запропонованого на сайті міської ради наразі не оприлюднили. Є там лише загальні пункти порядку денного – без конкретики.

Запропонують депутатам і господарські питання вужчого характеру. Наприклад, про надання згоди на прийняття квартир до комунальної власності територіальної громади Тернополя. Але серед найцікавішого – звіти керівників комунальних підприємств і управлінь, адже цього давно вимагали і депутати, і громадські активісти. Так, заслухають на сесії:

– звіт служби у справах неповнолітніх та дітей;

– звіт управління стратегічного розвитку міста;

– звіт відділу ведення Державного реєстру виборців;

– звіт фінансового управління;

– звіт управління організаційно-виконавчої роботи Тернопільської міської ради;

– звіт управління торгівлі, побуту і захисту прав споживачів;

– звіт управління соціальної політики;

– звіт управління матеріального забезпечення та інформаційних технологій;

– звіт архівного відділу.

Окрім того, у порядку денному згодом будуть пункти про внесення змін до рішень міської ради, вилучення і надання земельних ділянок, надання дозволів на розроблення проектів відведення земельних ділянок, про затвердження проектів відведення земельних ділянок тощо. Власне, так звані земельні питання щоразу становлять левову частку пунктів. І цього разу їх, вочевидь, буде не менше сотні.

Чи вдасться мерові 24 жовтня провести ефективне засідання? Побачимо. Адже під стіни мерії і цього разу планують прийти громадські активісти. Одних приведе протест проти торф’яних котелень, інших – загострення земельних конфліктів. Зокрема, депутати повинні повернутися до питання про розмір земельної ділянки, що перебуває у експлуатації Свято-Троїцького духовного центру. На вимогу депутата Андрія Шкули там провели перевірку, і підозри керівника земельної комісії підтвердилися – церква відібрала у парку «Національного Відродження » шмат на 0,5 га більший.

Спробують пройти на засідання і «опальні» депутати – Іван Сороколіт, Ігор Турський та Роман Навроцький. Адже відібрати у них мандати досі не вдалося. Робота міської ТВК – паралізована. Отже, трійця має всі права бути і ухвалювати рішення на сесії.

Терен