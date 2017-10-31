Як тернополянок посвячували в силу Жінки

Чергова зустріч мамочок Club Best Mama відбулась в кафе-барі «Кабачок». Людмила Муринська організувала зустріч з сертифікованим інструктором з йоги, Лілією Парій.

Лілія почала зустріч з мамочками словами: «Людина може дати тільки те, чим наповнена сама…». Дійсно, кожна людина може дати іншим те, що несе в собі. За східними практиками людина має 7 чакр, які відповідають за певну енергію, фізичний та психологічний стан. Взагалі, число 7 символічне і магічне: 7 чакр, 7 днів тижня, 7 кольорів веселки.. Мало кому відомий такий факт, що дитина до 7 років перебуває в одному енергетичному коконі з мамою, тому і всі хвороби виникають «з вини» мами. І вже після цього періоду дитина відділяється енергетично від мами. Перехід на новий рівень (ініціація) завжди стресовий, іноді буває тяжкий, адже це час розриву зі старим та початок нового. Ініціації – завжди переломний період. І в житті жінки таких періодів є 7. Після їх проходження жінка стає ще кращою, стає іншою спочатку внутрішньо, а потім це відображається ззовні.

Я – дівчинка. Перша ініціація проходить до 7 років. Це важливий період – проходить ініціація в свою природу, спостереження за собою та батьками.

Я – дівчина. Дівчина – вже не дівчинка, але ще і не жінка. Цей період приходить з першими місячними. Дівчині в цей період розповідають про відносини чоловіка та жінки, сім’ю, зачаття дітей.

Ініціація у заміжжя, стосунки. У жінки з’являється нова роль, відповідальність. Важливим моментом є те, що коли жінка змінює прізвище, то у неї змінюється життя.

Ініціація через оргазм. Надзвичайно сильна ініціація, жінка починає дивитись на світ у всіх кольорах.

Народження дитини. Після народження дитини жінка сприймає життя по іншому. Дитина є силою для жінки, дає додаткову енергію.

Ініціація через призначення. Жінка в цей період прагне передати знання, навчати інших, передає свої таланти, набуває статус наставника, вчителя.

Ініціація себе з Богом. Жінка відчуває себе частинкою Бога. Вміння дякувати дає можливість жінці отримувати більше, насолоджуватись життям.

Після розмови з мамочками Ліля провела невеличку практику, під час якої присутні жінки закрили очі, розслабились та поринули в своє Я, слухаючи магічні звуки. Цікавий досвід отримали мамочки. Особливо корисною була інформація для мамочок дівчаток, які тепер знають про різні періоди та важливі ініціації в житті кожної жінки.

“club Best Mama” запрошує мамочок приєднуватись до наступних зустрічей.

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“club Best Mama“– це унікальний проект, який допомагає сучасній жінці бути турботливою мамою і дружиною вдома, професіоналом на роботі, хорошою подругою і повноцінним учасником культурного життя.

Спікери:

Лілія Парій – сертифікований інструктор з йоги понад 12 років. Також успішно викладає гімнастику для вагітних.

Є керівником проекту Фітнес Клуб Енерджі.

Започаткувала у нашому місті такі напрямки, як флай – йога та фітнес на батутах.

Уже 3 роки проводить курс практики йога нідри.

ЛюдмилаЛукіян