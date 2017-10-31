Тернопільські патрульні зафіксували 29 ДТП у яких постраждали діти
Від початку року у Тернополі трапилося 29 випадки ДТП за участю дітей, одна з яких трагічна. Тому патрульні закликають дітей бути обережними, а батьків – проводити профілактичні бесіди. Тривають осінні шкільні канікули, у період яких завжди зростає ризик дитячого дорожньо-транспортного травматизму.
Аби запобігти травмуванню та загибелі маленьких громадян дотримуйтеся правил безпеки при переході вулиці:
– переходьте проїжджу частину по переходах – підземних,надземних або наземних – це не створить аварійну ситуацію на дорозі;
– подивіться ліворуч, а дійшовши до середини дороги – праворуч, коли йдете по наземному переході;
– переходьте дорогу тільки на зелене світло світлофора біля знаку «Пішохідний перехід» або по дорожній розмітці «зебра»;
– обходьте після висадки автобус і тролейбус позаду.