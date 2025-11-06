7 мільярдів гривень – внесок Тернопільської митниці до державного бюджету
За результатами роботи Тернопільської митниці у січня–жовтня 2025 року до держбюджету перераховано майже 7 мільярдів гривень. Це на понад 370 мільйонів більше, ніж за аналогічний період торік.
Щодня бюджет поповнювався в середньому на 40 мільйонів гривень.
Найбільше коштів надійшло за рахунок сплати податку на додану вартість – 6,2 млрд гривень.
Надходження від мита склали 567 млн грн, від акцизного податку – 170 млн гривень.
Основними бюджетоформуючими товарами були:
- трактори –577 млн грн;
- легкові автомобілі – 403 млн грн;
- полімери етилену – 366 млн грн;
- машини для сільського господарства – 35,8 млн грн;
- сталь вуглецева –340 млн гривень.
«Ефективна взаємодія з бізнесом – це запорука стабільного наповнення бюджету. Ми працюємо на відкритість, передбачуваність і партнерство, адже чесний діалог між митницею та бізнесом дає реальний результат для держави»,
– зазначив керівник Тернопільської митниці Юрій Мацібора.