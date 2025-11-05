Для експорту вітчизняних товарів тернопільською митницею видано майже 600 сертифікатів форми EUR.1
З метою підтримки експорту товарів українського походження та забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України у рамках угод про вільну торгівлю, у жовтні 2025 року Тернопільською митницею видано 595 сертифікатів з перевезення товарів форми EUR.1.
Цей документ є ключовим для підприємців, які постачають свою продукцію до країн ЄС, адже він підтверджує, що товар відповідає правилам преференційного походження та дозволяє отримати переваги у вигляді зниження або звільнення від оподаткування митом.
Найбільшу кількість сертифікатів за цей період видано на товари, експорт яких з України здійснювався на умовах вільної торгівлі до таких держав:
- Польща – 164 сертифікат;
- Румунія – 60;
- Німеччина – 43;
- Франція – 39;
- Італії та Болгарії – по 27.
Найчастіше сертифікати видавали для експорту:
- декоративних оболонок з алюмінієвої фольги;
- багатошарової комбінованої плівки;
- пластикових та дерев’яних вікон;
- плоского прокату;
- кондитерських виробів.
Нагадуємо, що видача сертифікатів здійснюється митницями безоплатно у найкоротші терміни на кожну партію товарів при експорті, відповідно до Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2021 №139.