Для експорту вітчизняних товарів тернопільською митницею видано майже 600 сертифікатів форми EUR.1 

З метою підтримки експорту товарів українського походження та забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України у рамках угод про вільну торгівлю, у жовтні 2025 року Тернопільською митницею видано 595 сертифікатів з перевезення товарів форми EUR.1.

Цей документ є ключовим для підприємців, які постачають свою продукцію до країн ЄС, адже він підтверджує, що товар відповідає правилам преференційного походження та дозволяє отримати переваги у вигляді зниження або звільнення від оподаткування митом.

Найбільшу кількість сертифікатів за цей період видано на товари, експорт яких з України здійснювався на умовах вільної торгівлі до таких держав:

  • Польща – 164 сертифікат;
  • Румунія – 60;
  • Німеччина – 43;
  • Франція – 39;
  • Італії та Болгарії  –  по 27.

Найчастіше сертифікати видавали для експорту:

  • декоративних оболонок з алюмінієвої фольги;
  • багатошарової комбінованої плівки;
  • пластикових та дерев’яних вікон;
  • плоского прокату;
  • кондитерських виробів.

Нагадуємо, що видача сертифікатів здійснюється митницями безоплатно у найкоротші терміни на кожну партію товарів при експорті, відповідно до Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2021 №139.

