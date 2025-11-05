Фальшиві документи для мобілізації: у Тернопільському районі викрили корупційну схему

5 листопада 2025 року стало відомо, що слідчі слідчого управління ГУНП в Тернопільській області направили до суду матеріали кримінального провадження щодо 56-річного жителя Тернопільського району, який підозрюється у одержанні неправомірної вигоди за вирішення питань, пов’язаних із уникненням мобілізації.

Згідно з матеріалами справи, зловмисник пропонував своїм «клієнтам» допомогу в ухиленні від служби в Збройних Силах України через підробку військово-облікових документів. Однією з таких схем була фальсифікація документів для сина жительки обласного центру, за що він отримав 6 000 доларів. Це мало на меті показати, що її син є непридатним до служби в ЗСУ. Однак, коли жінка виявила помилку в інформаційній системі «Оберіг» і повідомила про це зловмисника, той запропонував повернути частину раніше сплачених грошей за анулювання цієї помилки.

В іншому випадку, фігурант запропонував ще одному «клієнту» вирішити питання мобілізації за 12 000 доларів, знаючи, що той перебуває у розшуку, і пообіцяв допомогу в отриманні групи інвалідності, щоб забезпечити відстрочку від служби. Чоловікові було сказано, що в разі відмови, йому не вдасться отримати необхідні документи.

Злочинна діяльність зловмисника була викрита оперативниками Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки та Департаменту військової контррозвідки СБУ.

В результаті досудового розслідування, яке проводили слідчі поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури, було зібрано достатньо доказів для оголошення підозри. Чоловікові інкримінують частину 2 статті 363-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.