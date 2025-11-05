Президент України Володимир Зеленський особисто вручив Андрію Семанику державну нагороду – орден «За мужність» ІІІ ступеня

Захисник із Тернопільщини, молодший сержант Андрій Семаник, уродженець села Скала-Подільська Чортківського району, був відзначений орденом «За мужність» ІІІ ступеня за сумлінне виконання бойових завдань на передовій.

3 листопада Президент України Володимир Зеленський особисто вручив Андрію Семанику державну нагороду, висловивши вдячність за його відвагу, стійкість та самовіддану службу на фронті.

Це визнання стало важливою подією для Андрія, його родини та всієї громади, яка з гордістю стежить за подвигами свого земляка. Відзначення цієї важливої нагороди є підтвердженням того, що мужність і самопожертва українських захисників не залишаються непоміченими.

Ми щиро вітаємо Андрія Семаника з високою державною відзнакою і бажаємо йому міцного здоров’я, надійних побратимів, сили духу та швидкого повернення з Перемогою! 🇺🇦