Безлад і байдужість стають символами нашого міста: Сергій Гіс про руйнування в Підволочиській громаді

Нещодавно Сергій Гіс, відомий активіст та представник Підволочиської громади, поділився історією про відновлення качелі для озера, яку його команда відреставрувала з використанням старих дошок з різьбленням та іменним написом. Підготовка качелі для встановлення мала стати символом відновлення та покращення зони відпочинку для місцевих жителів, однак реальність виявилася зовсім іншою.

Відновлення качелі стало новим викликом

Сергій розповідає, що його команда планувала встановити відновлену качелю на озері, яке вже стало популярним місцем для відпочинку. Однак, коли діти, які рибалили на озері, надіслали фото, стало ясно, що ситуація ускладнилася: опори, на яких мала бути встановлена качеля, були повністю зламані. Крім того, катамаран, що стояв на озері, був закиданий сміттям та піском, а рівень води впав настільки, що він фактично стояв на суші.

“Я сподівався, що цього року катамаран може перебути зиму на своєму місці, але з такими темпами він, ймовірно, навіть не доживе до зими”, — зізнається Сергій.

Ситуація в Супранівському лісі також не краща

Проте, це не єдине місце, яке стало жертвою руйнувань. У Супранівському лісі ситуація ще гірша: там також знищено та занедбано багато елементів інфраструктури, і тепер для відновлення доведеться почати все з нуля. Сергій підкреслює, що на території лісу лише качеля ще залишилася стояти, але її стан також не найкращий.

Я розумію, зони відпочинку мають бути максимально міцними та стійкими до руйнувань, але я завжди до останнього намагаюсь вірити в людей, і у те, що вони все таки можуть і будуть берегти місця, у яких самі ж відпочивають. Не хочеться миритися з думкою, що безлад і байдужість стають символами нашого міста. Це очевидно свідчить про одне: усі ці руйнування – не випадковість, а вже тенденція, і відсутність відповідального ставлення до громадських місць.

Відповідальність громади та підтримка від дітей

Сергій не заперечує, що зони відпочинку повинні бути надійними та стійкими до руйнувань. Проте, він додає: “Я завжди до останнього намагаюся вірити в людей, що вони будуть берегти місця, в яких самі відпочивають”. Він відмовляється миритися з думкою, що безлад і байдужість стають нормою для громади. Сергій вважає, що ці руйнування не є випадковістю, а скоріше тенденцією, що вказує на відсутність відповідального ставлення до громадських місць.

“Моментами опускаються руки, але поки ми живемо тут, поки наші діти відпочивають у цих місцях — це має значення”, — додає він. Для Сергія важливо, щоб діти бачили, що своє треба відновлювати, берегти й підтримувати. “І, чесно кажучи, саме вони часто першими пишуть, першими проявляють ініціативу відновити, прибрати, оновити”, — наголошує активіст.

Відновлення та розвиток — важливі цілі для громади

Незважаючи на складнощі, Сергій впевнений, що це лише новий виклик для громади. “Наступну качелю ми зробимо надійнішою. Тому — відновимо і зробимо ще краще, як завжди”, — резюмує він, налаштовуючи своїх однодумців на подальшу роботу.

Цей випадок у Підволочиській громаді є не тільки історією про руйнування, але й символом того, що для активних громадян важливо відновлювати, берегти та розвивати навколишнє середовище — саме це дасть можливість створити краще майбутнє для наших дітей.