Захисники залишилися без їжі! Через бюрократію «Бункер С» у Тернополі не може продовжувати роботу

5 листопада 2025 року волонтери Тернопільського «Бункеру С», який протягом 11 років щодня готував їжу для фронту, були вимушені припинити свою діяльність через відключення світла та води у їхньому штабі. Приміщення, яке волонтери використовували для приготування продуктів, знаходиться в фізкультдиспансері на вулиці Старий Ринок, і вже кілька днів поспіль вони не можуть продовжувати свою роботу, пише 20 хвилин.

Причини зупинки роботи та наслідки для фронту

Уляна Фіалка, волонтерка «Бункеру С», розповіла, що від 30 жовтня 2025 року в приміщенні відключили світло, а з 2 листопада – воду. Волонтери, які готували продукти для фронту, змушені були оперативно розбирати заморожену продукцію, аби вона не зіпсувалася. Частина продуктів досі залишена без можливості приготування — вареники, начинка та інші страви, що мали бути відправлені на фронт, тепер чекають на вирішення питання з відновленням комунальних послуг.

Завершення договорів та бюрократичні труднощі

«Бункер С» використовував приміщення без договору з обласною владою з 2014 року. Проте в результаті ліквідації фізкультдиспансеру як медичної установи, обласна рада повинна була переоформити документи на приміщення. За словами волонтерів, через затримку в оформленні документів та необхідність переоформлення прав на приміщення, комунальні послуги було відключено. Відомо, що Тернопільська обласна рада поки не може надати офіційний дозвіл на користування приміщенням волонтерам, що призводить до зупинки їхньої роботи.

Проблеми з водою та електрикою: коментарі постачальників

Постачальники комунальних послуг пояснили, що через неукладення нового договору та наявність заборгованості за комунальні послуги, було припинено надання води та електроенергії. Однак, як зазначили в постачальнику води, договір з «Тернопільським обласним ветеранським простором» був тимчасовим, а з моменту закінчення терміну дії договору відсутність нових угод спричинила відключення.

Пошуки рішення та допомога від підприємців

Волонтери звернулися до обласної ради з проханням вирішити питання щодо поновлення комунальних послуг. Проте, оскільки ці бюрократичні процеси затягнулися, волонтери шукають альтернативні варіанти. Вони закликають підприємців, які мають приміщення з водою та електрикою, звернутися до них, оскільки фінансова ситуація не дозволяє оплатити високі орендні ставки.

Волонтери не здаються й готові продовжувати свою діяльність, якщо знайдуть відповідне приміщення для приготування їжі для військових. Вони просять допомоги від підприємців чи інших осіб, готових надати приміщення з мінімальною оплатою.