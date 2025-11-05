Зборівська міськрада втратила 14 га земель: прокуратура повернула їх у державну власність

Прокурори скасували право комунальної власності Зборівської міськради на 14 га земель водного фонду через суд

4 листопада 2025 року стало відомо, що Прокурори Бережанської окружної прокуратури успішно оскаржили незаконну реєстрацію комунальної власності Зборівської міської ради на 14,3738 га земель водного фонду. Суд задоволив позов прокуратури в інтересах держави, ухваливши рішення про повернення земель у державну власність.

Причина скасування реєстрації: прокуратура встановила, що місцева влада протиправно зареєструвала земельні ділянки водного фонду, які належать державі через наявність на них гідротехнічних споруд. Під час реєстрації землі були неправомірно позначені як такі, що призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а не для гідротехнічних об’єктів.

Суд погодився з доводами прокуратури і визнав, що зазначені земельні ділянки не можуть належати комунальній власності, оскільки на них розташовані споруди, які є державною власністю. Рішенням суду було усунуто перешкоди у праві користування та розпорядження земельними ділянками.

Рішення суду передбачає скасування реєстрації цих земель у Державному земельному кадастрі та Державному реєстрі речових прав. У результаті, земельні ділянки повернуті у державну власність.