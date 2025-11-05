Ярослав Мудрий: Героєві України, який віддав життя за Батьківщину

9 липня 2022 року на Донеччині внаслідок ракетного удару загинув 50-річний український військовик, головний сержант стрілецького взводу в/ч А0998, Ярослав Мудрий. Його смерть стала важкою втратою для всієї країни та для рідної Підгороднянської громади. Він був людиною, яка завжди готова була прийти на допомогу, і саме за це його поважали та цінували товариші та близькі.

Життя, віддане Батьківщині

Ярослав Мудрий народився 26 червня 1972 року в селі Почапинці Підгороднянської громади. Він виріс у патріотичній родині, де любов до України та відданість її справі були невід’ємними частинами його виховання. Після закінчення місцевого ліцею Ярослав продовжив навчання в Львівському міліцейському ліцеї та почав свою кар’єру в органах внутрішніх справ.

Виховувався в атмосфері допомоги та підтримки — завжди готовий допомогти всім, хто цього потребував. Його життєрадісність і готовність підтримати кожного не залишали байдужими нікого.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ярослав Мудрий вирішив піти служити за контрактом. Він став головним сержантом стрілецького взводу в/ч А0998 і активно брав участь у захисті України від агресора.

Загинув Ярослав 9 липня 2022 року під час бойових дій у місті Часів Яр на Донеччині внаслідок ракетного удару. Його смерть залишила непоправну втрату для рідних та побратимів, але його героїчний вчинок і вірність присязі залишаться в пам’яті.

Нагороди та визнання

Після загибелі Ярослава Мудрого його заслуги не залишилися непоміченими. Указом Президента України від 9 січня 2023 року № 8/2023 за мужність, самовідданість і вірність військовій присязі Ярослав Мудрий був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

22 серпня 2023 року йому було присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» (посмертно), а 29 серпня того ж року — нагороджено «Хрестом Героя», відзнакою, започаткованою побратимами з 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила та Всеукраїнським об’єднанням «Ми Українці».

У рідному селі Почапинці в Почапинському ліцеї, де навчався Ярослав, була встановлена меморіальна дошка пам’яті Героя, яка стала символом його відданості та любові до Батьківщини.

Сім’я та пам’ять

Ярослав Мудрий залишив після себе не тільки славу і визнання, але й рідних, які продовжують його справу. Залишилися мати, дружина Леся Львівна, син Олег та брат. Пам’ять про нього живе в серцях тих, хто мав честь знати цього відданого бійця.

Товариші Ярослава згадують його як особливу людину. Капелан Михайло Забанджала говорить: «Він був дуже запальний, завжди мав вирішення для будь-яких проблем, які виникали. Він був прикладом для нас усіх».

Ярослав Мудрий — це не просто ім’я на сторінках історії, це живий символ мужності, самовідданості та любові до своєї Батьківщини. Його подвиг залишиться в серцях українців назавжди.