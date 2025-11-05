Трагедія на Тернопільщині: чоловік загинув біля вантажівки

5 листопада 2025 року стало відомо, що слідчі Кременецького районного відділу поліції з’ясовують обставини смерті 48-річного чоловіка, тіло якого було знайдено біля вантажівки, припаркованої між селами Плоске та Тетильківці. Трагедія сталася 4 листопада, коли 32-річний житель села Заздрість виявив непритомного чоловіка і викликав швидку допомогу та поліцію.

Лікарі, які прибули на місце події, констатували смерть потерпілого. Під час перевірки на місці було встановлено, що чоловік працював разом з іншими водіями вантажівок DAF, допомагаючи збирати урожай сої. Однак через дощову погоду в той день, водії відпочивали.

О 21:30 один з водіїв виявив свого колегу непритомним біля вантажівки. Загиблий був мешканцем Підгаєцької громади, народився в 1977 році.

Попередній огляд тіла показав, що окрім травм, отриманих при падінні, інших тілесних ушкоджень на тілі не виявлено. Слідчий спільно з експертом підтвердив відсутність насильницької смерті.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок». Триває слідство, встановлюються обставини події.