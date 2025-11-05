Золотниківська громада лідирує за відсотком видатків на оборону серед громад Тернопільщини

У нинішніх умовах воєнного стану питання забезпечення належної підтримки Сил оборони України (СОУ) є відповідальністю кожного громадянина та кожної територіальної громади. Від рівня залучення органів місцевого самоврядування до допомоги нашим військовослужбовцям безпосередньо залежать життя українських воїнів та цивільного населення, безпека регіонів і стійкість держави в цілому.

Обласна військова адміністрація продовжує аналізувати видатки місцевих бюджетів на сектор безпеки і оборони.

Так, територіальні громади мають різний економічний потенціал та різні обсяги власних надходжень до місцевих бюджетів. Головний акцент зроблено не на абсолютній сумі коштів, а на частці видатків, яку громада спрямувала на підтримку армії. Тобто ми показуємо, який відсоток від свого бюджету кожна громада віддала на сектор безпеки і оборони. Саме цей показник — відсотковий — найкраще демонструє рівень залученості та пріоритети місцевої влади, незалежно від розміру бюджету громади.

Нижче – дані станом на 1 листопада 2025 року: за січень-жовтень цього року громади Тернопільщини спрямували понад 280 млн грн на підтримку Збройних Сил України.

Дані у списку подано у порядку: від територіальних громад, які виділили найбільші суми з місцевих бюджетів у відсотковому (%) еквіваленті до власних надходжень на підтримку Сил оборони України (СОУ), до тих, чий відсоток видатків був найменшим.

Золотниківська сільська ТГ

• власні надходження – 46,6 млн грн

• видатки на СОУ – 7,3 млн грн (15,7%)

Трибухівська сільська ТГ

• власні надходження – 95,4 млн грн

• видатки на СОУ – 9,2 млн грн (9,7%)

Іванівська сільська ТГ

• власні надходження – 22,8 млн грн

• видатки на СОУ – 1,9 млн грн (8,4%)

Гримайлівська селищна ТГ

• власні надходження – 57,3 млн грн

• видатки на СОУ – 4,6 млн грн (8,1%)

Нараївська сільська ТГ

• власні надходження – 32,7 млн грн

• видатки на СОУ – 2,4 млн грн (7,2%)

Озернянська сільська ТГ

• власні надходження – 40,9 млн грн

• видатки на СОУ – 2,7 млн грн (6,6%)

Великогаївська сільська ТГ

• власні надходження – 138,1 млн грн

• видатки на СОУ – 9,0 млн грн (6,5%)

Вишнівецька селищна ТГ

• власні надходження – 62,9 млн грн

• видатки на СОУ – 3,9 млн грн (6,3%)

Байковецька сільська ТГ

• власні надходження – 195,1 млн грн

• видатки на СОУ – 11,3 млн грн (5,8%)

Іване-Пустенська сільська ТГ

• власні надходження – 14,7 млн грн

• видатки на СОУ – 0,8 млн грн (5,3%)

Лопушненська сільська ТГ

• власні надходження – 17,7 млн грн

• видатки на СОУ – 0,9 млн грн (5,3%)

Більче-Золотецька сільська ТГ

• власні надходження – 16,5 млн грн

• видатки на СОУ – 0,9 млн грн (5,3%)

Підгороднянська сільська ТГ

• власні надходження – 75,8 млн грн

• видатки на СОУ – 3,9 млн грн (5,1%)

Борщівська міська ТГ

• власні надходження – 156,9 млн грн

• видатки на СОУ – 7,8 млн грн (4,9%)

Великоберезовицька селищна ТГ

• власні надходження – 243,1 млн грн

• видатки на СОУ – 12,0 млн грн (4,9%)

Кременецька міська ТГ

• власні надходження – 251,2 млн грн

• видатки на СОУ – 12,3 млн грн (4,9%)

Нагірянська сільська ТГ

• власні надходження – 42,6 млн грн

• видатки на СОУ – 1,9 млн грн (4,4%)

Тернопільська міська ТГ

• власні надходження – 2 832,8 млн грн

• видатки на СОУ – 123,9 млн грн (4,4%)

Білобожницька сільська ТГ

• власні надходження – 55,2 млн грн

• видатки на СОУ – 2,3 млн грн (4,2%)

Шумська міська ТГ

• власні надходження – 126,7 млн грн

• видатки на СОУ – 4,9 млн грн (3,9%)

Збаразька міська ТГ

• власні надходження – 277,2 млн грн

• видатки на СОУ – 10,4 млн грн (3,7%)

Почаївська міська ТГ

• власні надходження – 72,7 млн грн

• видатки на СОУ – 2,6 млн грн (3,6%)

Монастириська міська ТГ

• власні надходження – 86,8 млн грн

• видатки на СОУ – 2,9 млн грн (3,4%)

Підгаєцька міська ТГ

• власні надходження – 125,6 млн грн

• видатки на СОУ – 3,9 млн грн (3,1%)

Лановецька міська ТГ

• власні надходження – 136,9 млн грн

• видатки на СОУ – 3,9 млн грн (2,9%)

Білецька сільська ТГ

• власні надходження – 98,8 млн грн

• видатки на СОУ – 2,8 млн грн (2,8%)

Микулинецька селищна ТГ

• власні надходження – 92,0 млн грн

• видатки на СОУ – 2,6 млн грн (2,8%)

Борсуківська сільська ТГ

• власні надходження – 28,5 млн грн

• видатки на СОУ – 0,8 млн грн (2,7%)

Купчинецька сільська ТГ

• власні надходження – 26,9 млн грн

• видатки на СОУ – 0,7 млн грн (2,6%)

Зборівська міська ТГ

• власні надходження – 122,6 млн грн

• видатки на СОУ – 3,1 млн грн (2,5%)

Бучацька міська ТГ

• власні надходження – 190,7 млн грн

• видатки на СОУ – 4,5 млн грн (2,4%)

Козлівська селищна ТГ

• власні надходження – 21,5 млн грн

• видатки на СОУ – 0,5 млн грн (2,2%)

Бережанська міська ТГ

• власні надходження – 131,9 млн грн

• видатки на СОУ – 2,9 млн грн (2,2%)

Чортківська міська ТГ

• власні надходження – 215,2 млн грн

• видатки на СОУ – 4,6 млн грн (2,1%)

Хоростківська міська ТГ

• власні надходження – 93,2 млн грн

• видатки на СОУ – 1,9 млн грн (2%)

Скориківська сільська ТГ

• власні надходження – 64,4 млн грн

• видатки на СОУ – 1,3 млн грн (2%)

Колиндянська сільська ТГ

• власні надходження – 24,5 млн грн

• видатки на СОУ – 0,5 млн грн (1,9%)

Гусятинська селищна ТГ

• власні надходження – 99,3 млн грн

• видатки на СОУ – 1,9 млн грн (1,9%)

Теребовлянська міська ТГ

• власні надходження – 175,2 млн грн

• видатки на СОУ – 3,2 млн грн (1,8%)

Золотопотіцька селищна ТГ

• власні надходження – 38,9 млн грн

• видатки на СОУ – 0,6 млн грн (1,7%)

Васильковецька сільська ТГ

• власні надходження – 37,3 млн грн

• видатки на СОУ – 0,6 млн грн (1,7%)

Підволочиська селищна ТГ

• власні надходження – 130,1 млн грн

• видатки на СОУ – 2,1 млн грн (1,6%)

Великодедеркальська сільська ТГ

• власні надходження – 27,1 млн грн

• видатки на СОУ – 0,4 млн грн (1,6%)

Великобірківська селищна ТГ

• власні надходження – 69,5 млн грн

• видатки на СОУ – 1,1 млн грн (1,5%)

Саранчуківська сільська ТГ

• власні надходження – 24,1 млн грн

• видатки на СОУ – 0,3 млн грн (1,4%)

Козівська селищна ТГ

• власні надходження – 183,1 млн грн

• видатки на СОУ – 2,5 млн грн (1,4%)

Товстенська селищна ТГ

• власні надходження – 82,0 млн грн

• видатки на СОУ – 1,1 млн грн (1,4%)

Копичинецька міська ТГ

• власні надходження – 61,3 млн грн

• видатки на СОУ – 0,8 млн грн (1,2%)

Скала-Подільська селищна ТГ

• власні надходження – 46,5 млн грн

• видатки на СОУ – 0,5 млн грн (1,1%)

Мельнице-Подільська селищна ТГ

• власні надходження – 38,6 млн грн

• видатки на СОУ – 0,4 млн грн (1,1%)

Заліщицька міська ТГ

• власні надходження – 131,1 млн грн

• видатки на СОУ – 1,4 млн грн (1,1%)

Скалатська міська ТГ

• власні надходження – 74,1 млн грн

• видатки на СОУ – 0,7 млн грн (1%)

Заводська селищна ТГ

• власні надходження – 41,0 млн грн

• видатки на СОУ – 0,4 млн грн (0,9%)

Коропецька селищна ТГ

• власні надходження – 12,2 млн грн

• видатки на СОУ – 0,1 млн грн (0,8%)

Залозецька селищна ТГ

• власні надходження – 48,0 млн грн

• видатки на СОУ – 0,1 млн грн (0,3%)

Звертаємо увагу керівників громад і депутатів, що сьогодні особливо важливо спрямовувати ресурси туди, де вони реально впливають на обороноздатність держави. Підтримка військових — це не просто видатки бюджету, це внесок у безпеку кожного жителя України.