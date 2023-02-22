Базові знання з військової справи ви можете отримати просто зараз і безкоштовно

🤜Існує чимало ресурсів, які дають базові і поглиблені знання з тактичної підготовки, вогневої, військової топографії, тактичної медицини тощо.

Ми зібрали посилання на ресурси, що допоможуть вам підвищити військову кваліфікацію майже з будь-яких напрямів. Самоосвіта залишається важливим елементом підготовки воїна, не нехтуйте нею.

🟩Спротив G7

Інформаційний ресурс, створений управлінням підготовки (G7) штабу Командування Сил територіальної оборони ЗСУ. Він містить, мабуть, найбільшу в інтернеті базу знань з військової справи. Матеріали поділені на 17 підгруп, в які входять уроки з вогневої, психологічної, інженерної підготовки та інших напрямів. На сайті ви також знайдете законодавчу базу та добірку військових настанов.

🤜 https://sprotyvg7.com.ua/

🟩Combat Raccoon

Дослівно «Бойовий єнот» – це YouTube-канал з перекладами матеріалів військового спрямування. Переміщення та засідка взводом, як коригувати «арту» чи застосувати ПТКР «Фагот» – усе це є тут. Канал нараховує більше 60 корисних відео.

🤜 https://www.youtube.com/@combatraccoon6109/videos

🟩Базова військова підготовка

Навчальний відеокурс, який учить правильно поводитися зі зброєю, пересуватися у бойових умовах, користуватися укриттями, маскуватися, орієнтуватися на місцевості та обладнувати позиції. Автор відеоуроків – військовослужбовець з позивним Сирієць. Якщо ви хочете пригадати базу, то вам сюди.

🤜 https://kmb.in.ua/

🟩Алгоритм M.A.R.C.H.

У цьому відео показується алгоритм допомоги пораненому M.A.R.C.H. Його рекомендовано застосовувати в жовтій або зеленій зоні, коли ви не перебуваєте під вогнем та можете сконцентруватися на наданні допомоги пораненому в повному обсязі. Алгоритм визначає пріоритети і порядок дій у наданні допомоги пораненому.

🤜 https://www.youtube.com/watch?v=ctU6gdVqxUI

🟩Онлайн-курс домедичної допомоги

Українська платформа онлайн-освіти Prometheus запустила онлайн-курс першої домедичної допомоги в умовах війни. У цьому курсі теж розглядається протокол M.A.R.C.H., але більш детально. До того ж на кожному етапі ви зможете перевірити свої знання за допомогою контрольних питань.

🤜 https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+FAW+2022_T2/course/

🟩TacticMedAid

Мобільний застосунок TacticMedAid має два напрямки: цивільний та військовий. Цивільна частина направлена здебільшого на зупинку кровотечі, оскільки крововтрата вважається найрозповсюдженішою та найнебезпечнішою причиною смерті в умовах війни. Частина для військових містить пояснення алгоритмів дій на різні поширені види травм та поранень в умовах бойових дій.

🤜 https://play.google.com/store/apps/details?id=app.TacticMedAid&hl=uk

🟩Бібліотека The Mozart Group

Мінібібліотека для українських військових. У ній зібрана корисна інформація – від тактики ведення бою до інструкцій з використання зброї, роботи з вибухівкою і наданням медичної допомоги. Також є додаток для Android, але у вигляді apk-файлу, тобто ви маєте самостійно встановити його на свій страх і ризик.

🤜 https://tmg-training.org.ua/

🟩Мінна справа

YouTube-проєкт Kurt Oberst містить серію навчальних відеофільмів, які стосуються мінно-вибухової справи. Інженерні боєприпаси, робота щупом, розтяжки і таке інше.

🤜 https://www.youtube.com/@partyzan2006/videos

🟩Психологічна допомога

Ще один онлайн-курс від Prometheus під назвою «Базова психологічна допомога в умовах війни». Перший модуль курсу – «Червона зона» – присвячений роботі з кризовими станами, другий модуль – «Жовта зона» – розкриває способи справлятися з помірним стресом, а третій блок – «Зелена зона» – надає практики для повернення до нормального життя після пережитого.

🤜 https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+BPA101+2022_T2/course/

🟩Керування Мavic 3 та Autel EVO II

Онлайн-курс від Фонду «Повернись живим» на платформі Prometheus надає основи тактики застосування коптерів DJI Мavic 3 та Autel EVO II у бойових умовах. Курс не містить вичерпних знань, необхідних оператору квадрокоптера, але дає концентровану базу, достатню для початку роботи.

🤜 https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+COPTER101+2022_T3/about

🟩Платформа «Яблуня»

«Яблуня» – це інформаційна платформа для базової військової підготовки. На платформі зібрана з різних публічних джерел теорія з основних тем військової справи, а також корисні посилання, списки тренінгових центрів, курсів. Ресурс буде більше корисний новачкам у військовій справі, але ознайомитись з ним усе одно варто.

🤜 https://jablunia.org/