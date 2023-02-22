Чоловік влаштував стрілянину поблизу Тернополя

Про подію “Файному місту” написав очевидець. Це сталося 21 лютого близько 12 години.

За словами свідка події, невідомий з пістолетом стояв поблизу дороги і стріляв по деревах та цілився по авто. Потім він націлився на нього. Чоловік, який був за кермом автомобіля, вчасно зреагував та повернув в іншу вулицю. Після цього на місце події викликав поліцейських.

Їхав по дорозі, бачу, шо на зупинці стоїть чоловік з предметом схожим на пістолет і стріляє по деревах. Тільки я його проїхав, бачу в заднє дзеркало, що він починає цілиться в мене. Я пришвидшився, заїхав на найближчу вулицю та викликав поліцію, – написав тернополянин у чат-бот “Файного міста”.

На місце події прибули правоохоронці. Вони затримали чоловіка з пістолетом та зібрали свідчення очевидців. Офіційна інформація поліції – згодом.



