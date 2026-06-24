Масштабні пошуки дали результат: на Чортківщині знайшли зниклого пенсіонера

23 червня до Відділення поліції №4 Чортківського районного управління поліції надійшло повідомлення про зникнення жителя села Поділля 1955 року народження, який страждає на деменцію.

Як повідомила заявниця, чоловік пішов з дому та не повернувся. Через стан здоров’я він міг не реагувати на звернення та не відгукуватися на своє ім’я.

Після отримання повідомлення правоохоронці негайно розпочали пошукові заходи. На пошуки зниклого орієнтували всі наряди поліції та особовий склад відділення. Поліцейські обстежили прилеглі території та перевірили можливі місця перебування чоловіка.

Завдяки оперативним і злагодженим діям правоохоронців безвісти зниклого громадянина вдалося швидко розшукати. На щастя, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Поліцейські вкотре закликають громадян бути особливо уважними до літніх родичів, які мають проблеми з пам’яттю або страждають на деменцію. У разі їхнього зникнення необхідно негайно звертатися до поліції за номером 102.