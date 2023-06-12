На Тернопільщину евакуювали собак з підтоплених районів Херсонщини

26 собак з Херсонщини знайшли тимчасовий прихисток на Тернопільщині. Тварин евакуювали з притулку “Шанс”. Їх перевезли до стерилізаційного центру у селі Дичків Великогаївської громади. Евакуйованими собаками опікуються волонтери із громадської організації “Ноїв ковчег”.

Волонтерка громадської організації “Ноїв Ковчег” Наталія Лимар розповіла про найстарішого, 10-річного собаку, якого привезли на Тернопільщину з притулку на Херсонщині. Звідти волонтерам довелося евакуйовувати усіх тварин.



До стерилізаційного центру в Дичкові загалом привезли 26 собак. Дівчина каже, деякі з них потребують лікування.

“Ми написали в притулок “Шанс” – це один із притулків, в які ми писали. І вони відповіли, що так, їм потрібна перетримка. І буквально за декілька годин вони з нами зв’язалися. Звідти перенаправляли на інші притулки. Знаю, що деякі поїхали в Київ, частина приїхала сюди, можливо, по інших притулках України”.

Наталія Лимар. Фото: Суспільне Тернопіль

Директорка стерилізаційного центру Тетяна Мацюпа розповіла, що частину собак уже розмістили у вольєрах.

Собаки з Херсонщини. Фото: Суспільне Тернопіль

“Всі собачки, які приїхали з Херсонщини. Вони всі адекватні. Вчора вони трохи стресували, боялися, сьогодні вони вже відносяться гарно”.

Тетяна Мацюпа. Фото: Суспільне Тернопіль

Тетяна Мацюпа каже, що усі новоприбулі собаки – без породи.

“Моллі і Кіті – це дві наші собачки. Ми перевезли ще тих собачок, що вчора приїхали до нас. А так, як вони трохи стресують ще, то бояться підходити до сіточки”.

Моллі і Кіті. Фото: Суспільне Тернопіль

Годують тварин ячмінною або пшеничною кашею з м’ясними продуктами та собачими кормами. Працівники центру кажуть: їжі поки вистачає, є потреба у посуді для тварин. Усього у Дичкові, разом з перевезеними з Херсонщини – 106 собак.

Стерилізаційний центр у Дичкові. Фото: Суспільне Тернопіль

Волонтери сподіваються, що хоча б частину тварин вдасться тимчасово прилаштувати або знайти їм господарів.

“В нас вже є список заготовлений з небайдужих людей, які відгукнулися взяти одну собачку там, наприклад, в маленьку квартиру, середню собачку – на приватну територію. І будемо дивитися, чи ці собачки можуть виїжджати звідси і будемо їх перевозити туди помалу”, – розповіла волонтерка Наталія Лимар.

Суспільне