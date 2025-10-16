Принти картин Олесі Гудими на фестивалі у Канаді — благодійний внесок для українських воїнів

27 вересня у Нью-Вестмінстері відбувся Український фестиваль, де відвідувачі мали унікальну можливість побачити та придбати принти робіт відомої української художниці Олесі Гудими. Всі зібрані кошти були спрямовані на закупівлю та комплектацію необхідного спорядження для українських захисників і захисниць.

Олеся Гудима — одна з найбільш відомих сучасних українських мисткинь, чия творчість знаходить своє місце у приватних колекціях по всьому світу. Її роботи можна знайти у США, Канаді, Європі та Азії, а також на престижних виставках у Нью-Йорку, Торонто, Парижі та Лондоні.

Особливий стиль Олесі поєднує в собі українські символи, жіночі образи, духовну енергію та національну ідентичність. Її картини, які часто називають «поезією у кольорі», відзначаються ніжністю, світлом і глибоким філософським змістом. Вона особливо звертається до образу жінки як символу любові, сили та берегині, що додає її творам глибину та емоційність.

“На фестивалі відвідувачі не тільки мали можливість доторкнутися до мистецтва, але й долучитися до доброї справи. Придбавши принт роботи Олесі Гудими, кожен зробив свій внесок у підтримку українських воїнів”, — зазначають організатори.

Волонтерка Лілія Ратушна подякувала всім, хто долучився до фестивалю та благодійної ініціативи, зазначивши:

“Від імені команди RIY Vancouver Save Ukrainian Soldier та від себе особисто хочу подякувати організаторам чудового фестивалю Ukrainian NewWest Fest! Дякуємо кожному з вас, хто був поруч, хто підходив, донатив, хто купував картини, футболки з принтами Олесі Гудими, книги (книга = аптечка), хто смакував печиво від пані Світлани та купував гарні хустини. Окрема вдячність нашій команді волонтерів, без якої ці ініціативи не були б можливими”, — написала Лілія.

Лілія також звернула увагу на важливість кожного внеску в справу підтримки українських військових:

“Ми разом робимо велику справу, і кожен донат, кожна дія наближають перемогу та рятують життя, адже йдеться про аптечки та дрони для наших захисників”, — додала волонтерка.

Завдяки зусиллям організаторів, художників, волонтерів і донаторів, фестиваль став важливою подією для підтримки українських військових. Всі присутні також мали можливість не лише зробити добро, але й придбати чудові подарунки для своїх близьких, підтримуючи таким чином цю ініціативу.

Лілія Ратушна також поділилася емоціями від організації заходу, зазначивши, що хоча літо було для неї складним через проблеми зі здоров’ям, завдяки підтримці команди та родини їй вдалося реалізувати важливі проєкти.

“Я щиро вдячна всім волонтерам та донаторам. Без вашої підтримки нічого з цього не було б можливим. Продовжуйте допомагати нашим воїнам — кожен внесок важливий”, — завершила вона своє звернення.

Ініціатива триває — ще є можливість придбати футболки, принти та книги через сайт RIY Vancouver.